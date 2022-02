Telia drejer nøglen om på 6 butikker

Coronakrisen har taget livet af seks Telia-butikker spredt over hele landet

Telia har ved udgangen af januar lukket seks fysiske butikker. Det sker som følge af ændret adfærd under coronapandemien, hvor flere kunder er begyndt at handle online, fortæller Telias kommunikationschef Mads Houe til Ekstra Bladet.

- 'Efter genåbningen af butikkerne har flere af vores lokationer haft færre kunder', siger Mads Houe.

De lukkede butikker er:

Nykøbing Mors

Silkeborg

Odense, gågade-butikken

Greve

Nørrebro

Svendborg

Telia vurderer, at deres tilstedeværelse med 34 butikker fysiske butikker lige nu er passende. Desuden er teleselskabet også repræsenteret i Power og Expert-butikkerne.

De berørte medarbejdere er i det omfang, hvor det har været muligt, tilbudt andre jobs i Telia-koncernen.

Telia og Telenor benytter det samme netværk, hvor 5G-udbygningen er i gang. I sommeren 2023 forventer Telia og Telenor at være landsdækkende på 5G.

Åben for salg eller opkøb

I årevis har der været talt om, at der grundlæggende er for mange teleselskaber i Danmark.

I 2015 blev en sammenlægning af Telia og Telenor droppet efter EU Kommissionen spændte ben for fusionen, men nu åbnes debatten om en konsolidering igen.

Telias topchef, der kommer fra en topstilling hos TDC, Allisson Kirkby fortæller, ifølge ITWatch, at en konsolidering kan blive med Telia 'som enten opkøber eller måske ligefrem sælger'.

Teleanalytiker Fredrik Jungermann, fra konsulentfirmaet Tefficient, siger til ITWatch, at han ser et joint venture mellem Telia, Telenor og Norlys som en mulighed.