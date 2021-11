Tjek din coronapas-app nu

Fra i dag kører coronapas-appen igen for fuld tryk. Coronapasset er påkrævet flere steder i hvert fald i mindst fire uger.

Inden du i aften står foran din favoritrestaurant sammen med vennerne eller andre steder, hvor et gyldigt coronapas er påkrævet, skal du have styr på, om appen fungerer.

Sundhedsdatastyrelsen opfordrer til, at man tjekker sin coronapas-app i god tid, inden man pludselig står og skal bruge den.

Skal måske opdateres

Nogle danskere har før genindførelsen af coronapasset oplevet problemer med appen, hvor selve passet ikke har kunnet hentes frem inde i appen.

Over for Ekstra Bladet bekræftede Sunddhedsdatastyrelsen i går, at appen kan give problemer, hvis ikke den har været åbnet i lang tid.

Fejlen i appen har ikke været af teknisk karakter, lyder det. Har man derimod ikke brugt appen i mere end 30 dage, skal man logge på igen.

Desuden vil appen også kræve en opdatering, som hentes via Google Play Store og Apple App Store.

Hvis din coronapas-app overhovedet ikke fungerer, når du skal bruge den, kan du i stedet hente dokumentation for vacciner og covid-19 test via appen MinSundhed i fanen 'Coronapas'.

