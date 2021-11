Tror aldrig på black friday-priser

Det er let at blive snydt på black friday og i black week. Mange tror slet ikke på tilbudspriserne

I fredags tyvstartede mange black friday og black week. Selvom butikkerne og nettet bugner af sorte og gule tilbudsskilte, så tror mange danskere slet ikke på tilbudspriserne.

Kun to procent siger, at de altid tror på nedsatte priser, mens hele 46 procent svarer, at det afhænger af butikken.

I gennemsnit lyder det fra 45 procent af danskerne i en undersøgelse, at de ALDRIG tror på tilbud under black friday.

Tallene stammer fra en YouGov-undersøgelse, som Pricerunner har fået foretaget.

I 2020 svarede 60 procent, at de ikke havde tillid til tilbudspriserne.

Prisfusk ved black friday

De danskere, som ikke tror på black friday-tilbud, er ikke helt på vildspor, når de er skeptiske.

En stor analyse af mere 33.000 varer viste sidste år, at hele 26 procent af de nedsatte varer, slet ikke var et godt tilbud.

Butikkerne havde brugt et velkendt trick om at lade priserne stige i efteråret, så de kunne blive sat ned, når black friday ramte.

Ingen tillid ingen handel

Priserne er vigtige for tilliden til butikken, lyder det fra forbrugeranalytiker i Pricerunner, Katrine Barslev. Hun peger på en undersøgelse fra Adobe, der viser, at 70 procent af danskerne vil stoppe med at handle i en butik, hvis ikke de har tillid til ærligheden og pålideligheden.

Selvom langt fra alle falder for tilbudsskiltene, så tegner 2021 til at sætte rekord på black friday. E-handelsbranchen regner med en fremgang i butikkerne omsætning på 15 procent.

Teknologi og gadgets er ofte at finde til attraktive priser i black friday-perioden, men inden du f.eks. køber de nye AirPods, så læs anmeldelsen. Bare fordi noget er billigt, skal du jo ikke nødvendigvis købe det.

Jyderne tror mindst på priserne

De mest skeptiske overfor priserne er mænd. Og generelt bor de mest skeptiske danskere i Syd- og Sønderjylland samt i Nordjylland.

I hovedstaden har de større tillid til tilbudspriserne.

Undersøgelsen er foretaget online af YouGov i perioden fra den 8. til 11. oktober 2021 blandt 1.000 danske besvarelser.

Køber du black friday tilbud online i butikker uden for landets grænser, skal du være opmærksom på, at du kan risikere en ekstraregning. Læs mere om dette her.