Vent med at købe en iPhone

Overvejer du nu at købe en ny iPhone, Apple Watch eller AirPods skal du væbne dig med tålmodighed.

Ifølge prissammenligningssiden PriceRunner vil ældre iPhones, og andre Apple-produkter, falde i pris kort tid efter at Apple har præsenteret årets nye serie.

Ved tidligere lanceringer af Apple-produkter, har der været kraftige prisfald på de 'gamle' modeller, som de nye erstatter. Det viser statistik fra PriceRunner.

- Det fremgår tydeligt, at der er mange penge at spare ugen efter en iPhone-event sammenlignet med ugen før, lyder konklusionen.

Apple præsenterer iPhone 13-serien tirsdag aften dansk tid. Her kan du læse, hvad jeg forventer Apple har i ærmet.

Så meget faldt iPhone 11 i pris

Tallene taler deres tydelige sprog.

iPhone 11 (64 GB) faldt fra 5.149 til 4.666 kroner. Så altså 483 kroner blot en uge efter iPhone 12 var præsenteret.

Forskellige udgaver af iPads og Apple Watch faldt mellem 10 og 20 procent kort tid efter præsentationen af en afløser, fortæller PriceRunner.

Prisfaldene er regnet ud fra de billigeste priser, som produkterne har været listet til på sammenligningstjenesten.

- Ud fra historikken kan man sige, at det måske vil være en god idé lige at klappe hesten og vente et par dage, hvis man vil købe et nyt Apple-produkt – og godt kan leve med, at man ikke får det allermest spritnye, siger forbrugeranalytiker hos PriceRunner, Katrine Barslev, i en pressemeddelelse.

Aftenen før den store iPhone 13-event har Apple udsendt softwareopdateringer til iPhone, iPad, Apple Watch og Mac. Der er tale om en kritisk opdatering.