Vent på disse nye telefoner

Overvejer du at købe en ny smartphone op mod jul, bør du stoppe op et øjeblik. Inden for tre uger er de første mobilproducenter klar med helt nye telefoner.

Nye telefoner betyder også at de nuværende modeller, som får afløsere, falder i pris. Derfor er der god grund til at se tiden an.

Samsung er de første

Så snart nytårstømmermændene er gnedet ud af øjnene, så er Samsung klar med årets første nye telefon. Navnet på denne bliver Samsung Galaxy S21 FE.

Galaxy S21 FE er en såkaldt 'spin-off'-model. Det vil sige, en model som baserer sig på teknologien fra Samsung Galaxy S21-serien, der kom i starten af 2021.

Telefonen vil være interessant for dem, som synes den kommende Galaxy S22-serie er for dyr og hvor Galaxy S21’erne, fra starten af 2021, psykologisk set er lidt for ’gammeldags’.

Den danske pris er ukendt, men forgængeren Galaxy S20 FE, der kom i slutningen af sommeren, kostede 5.199 kroner. Det er sandsynligt, at prisen for Galaxy S21 FE bliver nogenlunde den samme.

Samsung har ikke bekræftet oplysningerne om S21 FE, men du kan se detaljerne her.

Årets første model med HELT ny processor

Lidt senere i januar følger OnePlus 10 og OnePlus 10 Pro, som er årets første modeller med den helt nye processor fra Qualcomm kaldet Snapdragon 8 Gen1, eller bare 'Snapdragon 8'.

OnePlus 10 Pro, den største model, kommer med en 6,67 tommer skærm, der har 120 Hz skærmteknologi - dvs. super flydende når du scroller. Dette får Galaxy S21 FE også.

Jeg har store forventninger til OnePlus 10 Pro, da forgængeren, OnePlus 9 Pro, virkelig var en god telefon.

Prismæssigt forventer jeg, at OnePlus 10 Pro starter omkring 6.999 kroner.

Den nyeste teknologi

Samsung er i februar klar med 2022-topmodellerne, der hedder Samsung Galaxy S22, Galaxy S22+ og Galaxy S22 Ultra.

Modellerne vil uden tvivl være rigtigt fede. Det er her, at du får den ypperste og mest moderne teknologi netop nu.

Du skal forvente priser fra omkring 6.600 til omkring 10.000 kroner - alt efter hvilken af modellerne, at du vælger.

Skal du vente?

Hvis jeg stod og trængte til en ny telefon, ville jeg enten se mig om efter eventuelle spottlbud i januar eller vente.

Venter du, vil du kunne finde 2021-modellerne billigere, når efterfølgerne sættes til salg. Du får samtidigt muligheden for bedre at vurdere, om det er relevant at købe de helt nye udgaver.

Hvad er en Samsung "FE"-model?