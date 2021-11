Vil TDC lade Julemanden overleve?

Siden 1939 har du kunne ringe til Frøken Klokken, men ved udgangen af november i år sendes hun på pension. Begrundelsen er blandt andet et højt strømforbrug.

En anden telefontjeneste, som TDC har, er muligheden for at ringe til Julemanden, der har eksisteret siden 1986. Vil Julemanden overleve eller er han ikke klimavenlig nok?

Bare rolig! Julen er reddet. TDC bekræfter overfor Ekstra Bladet, at Julemanden stadig har telefonen med i kanen, så du og dine børn kan ringe til ham.

Forklaringen fra TDC er, i korte træk, at 'Julemanden' er en helt anden type af teknologi, som ikke kan sammenlignes med Frk. Klokken i drift, strøm og vedligeholdelse. Derfor fortsætter han.

Flere hundrede tusinde opkald

Julemanden er efter 35 år stadig i drift som teletjeneste på TDC's netværk.

Tilbage i 2018 blev der ringet til Julemanden 149.000 gange. I 2020 tog Julemanden telefonen 322.000 gange - naturligvis var der travlest på telefonen i december, oplyser TDC.

Det har ikke været muligt at få eksakte tal på antallet af opkald til Frk. Klokken. Derfor kan vi ikke sammenligne populariteten af de to tjenester. TDC skriver blot, at 'i dag er antallet af opkald en fjerdedel af, hvad det var for blot fire år siden'.

Det første år klokke-telefonen kørte, var der 11,6 millioner opkald, men det var tilbage i 1939.

Bestormet af klager

I 2009 nedlagde TDC telefonnummeret til Julemanden, men da julen stod for døren, blev TDC bestormet af henvendelser fra danskere, der stadig ville kontakte Julemanden og få en lille snak sammen med deres børn.

Herefter blev Julemandens telefonnummer genaktiveret og har været i drift lige siden – året rundt.

Du kan ringe til Julemanden på 70 24 12 07.

Hvis du vil høre historien om Frk. Klokken, der efter 82 år lægger på, kan du lytte til denne podcastepisode.