Voldsom start for iPhone 13

Salget af iPhone 13-serien startede 24. september 2021, og Apple udraderede nærmest konkurrenterne. Det viser salgshitlisterne fra teleselskaberne.

iPhone 13 Pro er den mest populære smartphone i Danmark, målt på nysalg. Med en nummer-ét placering hos tre ud af fire teleselskaber efter blot syv dage gør Apple det, som ingen andre mobilproducenter formår.

Det er også helt unikt, at de øvrige tre modeller i serien følger trop og lander i top ti hos flere teleselskaber.

Selvom iPhone 13 Mini er den mindst populære nye iPhone lige nu, formåede den alligevel at trække en top ti placering hos et enkelt teleselskab.

Teleselskabernes top 10

3 iPhone 13 Pro iPhone 13 Pro Max iPhone 12 iPhone 12 Mini iPhone 13 iPhone 12 Pro iPhone 13 Mini iPhone 11 iPhone SE 2020 Samsung Galaxy S21 Telenor iPhone 13 Pro iPhone 11 iPhone 12 iPhone 12 Mini iPhone 12 Pro Samsung Galaxy S20 FE iPhone 13 iPhone 13 Pro Max Samsung Galaxy Xcover 5 OnePlus Nord N100 Telia iPhone 13 Pro iPhone 12 iPhone 12 Mini iPhone 13 Pro Max iPhone 13 Samsung Galaxy S21 Ultra iPhone 12 Pro Samsung Galaxy S20 FE iPhone 11 iPhone 12 Pro Max YouSee Samsung Galaxy S21 Samsung Galaxy A22 5G iPhone 13 Pro iPhone 12 Mini iPhone 12 iPhone 11 iPhone 13 iPhone 12 Pro Samsung Galaxy A52s 5G iPhone SE 2020

Kilde: MereMobil.dk / september 2021 Vis mere Vis mindre

Gamle iPhones hitter stadig

Introduktionen af iPhone 13-serien har ikke presset sidste års topmodeller ud. iPhone 12 Pro er stadig på toppen af salgshitlisterne, og selv den nu to år gamle iPhone 11 er med i toppen.

Samsung holder fast i bordkanten med blandt andet Galaxy S21, Galaxy S21 Ultra og Galaxy S20 FE, men vi kommer ikke udenom, at det er Apple, der dominerer.

Går det som tidligere år, vil den nye iPhone-serie ligge i toppen af salgslisterne de kommende 12 måneder.

Er iPhone 13 så god?

Selvom en iPhone 13 Pro er en lækker telefon, så er den "more or less" en gentagelse af sidste års topmodel. Det kan du læse mere om i min anmeldelse.

Hvis du i dag har en iPhone 12, behøver du ikke at skifte den ud.

Jeg synes, at flere iPhone-købere burde se nærmere på iPhone 13 Mini, der har de samme kræfter som de andre modeller, men prisen er bare betydeligt lavere.