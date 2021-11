Waoo tager et opgør med sportskanalerne

Prisen for at se sport på tv er på himmelflugt, og gang på gang hører vi tv-distributører som YouSee forklare prisernes himmelflugt med argumenter om dyrere sportsrettigheder.

For at flere sportsinteresserede danskere kan få adgang til at se sport, har udbyderen Waoo valgt at flytte alle sportskanalerne til mellempakken, gældende fra 2022.

Det betyder, at kunderne ikke behøver købe den største og dyreste tv-pakke for at få de eftertragtede kanaler på skærmen.

- Vi er landet på en løsning, hvor alle sportskanaler, trods stigende priser på rettigheder, bliver tilgængelige for endnu flere, fortæller Brian Lønroth, markedsdirektør i Waoo, til Ekstra Bladet.

Pakkerne stiger stadig i pris

Mellempakken hos Waoo hedder ’Favorit TV-pakke’. Det er denne, som fra 2022, vil indeholde alle sportskanalerne.

Prisen bliver 549 kroner om måneden (med tv-boks). Det er en prisstigning på 40 kroner om måneden, sammenlignet med 2021.

Der er stadig sport i den store pakke, som vil koste 719 kroner om måneden. Det er 8628 kroner om året.

Uigennemskueligt tv-marked

Det er svært for tv-seerne, når de skal gennemskue, hvad tv-pakkerne koster. Se guiden til den billigste sportspakke her

Markedet er gennemsyret af sindrige pointsystemer, med løftet om større valgfrihed end de fasttømrede gammeldags pakker. Reelt er det blevet vanskeligere at sammenligne udbyderne op mod hinanden.

Dertil kommer regionale forskelle, da udbyderne også har lokale aftaler med antenne- og boligforeninger. I disse aftaler får kunderne typisk lidt lavere priser.

Sport hos YouSee fra 499 kroner

Kunder hos landets største tv-udbyder YouSee har mulighed for at få sport fra 529 kroner om måneden i en 'Bland Selv 10'-pakke.

Vil man se andet end sport, kræver det en opgradering til enten ’Bland Selv 20’ eller ’Blandt Selv 36’ til henholdsvis 599 og 669 kroner om måneden.

YouSee giver adgang til følgende dedikerede sportskanaler:

Sport Live

TV 2 Sport

TV 2 Sport X

V Sport Golf

V Sport Ultra HD

TV 3 Sport

YouSee har fortsat ingen aftale med Discovery, hvorfor kunderne stadig ikke har adgang til blandt andet Eurosport og Kanal 4, 5, 6 og 9.

Stofa: Start med den lille pakke

Priserne på sport hos Stofa er også svære at gennemskue. Derfor har Ekstra Bladet spurgt Stofa om det billigste tilbud på alle sportskanaler.

Stofa foreslår en løsning, hvor den lille tv-pakke kombineres med ’vælg selv 20’ og en tv-boks. I lighed med YouSees bland-selv-løsninger kan man også hos Stofa skifte ud i kanalerne hver måned.

Prisen hos Stofa er er 589 kroner om måneden.

Kanalerne hos Stofa er:

TV 2 Sport

TV 2 Sport X

V Sport Ultra HD

V Sport Golf

Eurosport 1

Eurosport 2

TV 3 Sport

Stofa har en aftale med Discovery Networks. Derfor kan kunderne også her få adgang til Kanal 4, 5, 6’eren og Canal 9.

Hold øje og sammenlign

Uanset hvilken tv-udbyder du vælger, er det en god idé nøje at sammenligne pakker og tilbud fra de distributører, du har adgang til, inden du vælger.

Nichesitet Digitalt.tv har lavet en søgefunktion, hvor man kan finde ud af, hvilke tv-kanaler, der har rettigheder til de forskellige store sportsbegivenheder. Du finder funktionen her.