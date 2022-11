Fire millioner mails på vej: Pas på de falske

Netop nu sender Skattestyrelsen omtrent fire millioner borgere mails om, at det er tid til at kigge på forskudsopgørelsen. Men det gælder om at være obs

Nu skal vi til det igen.

Forskudsopgørelsen skal udfyldes, og det skal gøres rigtigt.

Og hvert eneste år er det lige så forvirrende, som det plejer at være.

Heldigvis er der hjælp at hente. Her på Ekstra Bladet har vi fremskaffet en oversigt over vigtige fradrag og et skattekort, der kan navigere dig til at indtaste de rigtige oplysninger, så du kan få de penge, du er berettiget til.

Men inden du når så langt, er det vigtigt, at du ikke bevæger dig ind i den forkerte del af junglen.

Her er det ikke skattefar, der hersker.

Hvis du bliver ringet op af Skattestyrelsen, vil de aldrig bede om personoplysninger i form af blandt andet bank- eller kortoplysninger. Foto: Mogens Flindt

For mens Skattestyrelsen sender godt og vel fire millioner meddelelser ud til borgerne over de næste fire dage, der minder om, at borgerne skal tjekke deres TastSelv-oplysninger på skat.dk, cirkler udefrakomne gribbe rundt og prøver på lokke uopmærksomme borgere til at trykke på et link i en meddelelse, der ligner den, Skattestyrelsen udsender.

Annonce:

Derfor gælder det om at være ekstra opmærksom på, at du ikke bliver vildledt til den forkerte ende af skattejunglen.

Det handler om at holde tungen lige i munden, når der skal skrives oplysninger ind i forskudsopgørelsen. Foto: Thomas Lekfeldt/Ritzau Scanpix

- Forskudsopgørelsen er en af de få gange om året, hvor vi kontakter stort set alle landets skatteborgere.

- Men er der den mindste tvivl om, hvorvidt beskeden nu også er fra os, lyder det vigtigste råd:

- Gå direkte ind på skat.dk, og log på via TastSelv. Her kan man se sine skatteoplysninger og komme i kontakt med os, fortæller underdirektør i Skattestyrelsen Jan Møller Mikkelsen i en pressemeddelse.

Hvis du stadig synes, det hele er uoverskueligt, kan du se Skats nedenstående video, der opsummerer de vigtige huskeregler til at spotte en falsk henvendelse.

Artiklen fortsætter under videoen ...

Skat: Sådan spotter du falske mails og sms'er

Skattestyrelsen kan dog godt finde på at kontakte borgere direkte for at vejlede, men de spørger aldrig ind til private eller økonomiske oplysninger.

Annonce:

- I Skattestyrelsen beder vi aldrig – og det er vigtigt for mig at understrege - aldrig om borgernes bank- eller kortoplysninger. Vi sender heller aldrig sms'er med et beløb, man enten skal betale eller have retur. Slet beskeden eller smæk røret på, hvis den situation opstår, siger Jan Møller Mikkelsen, underdirektør i Skattestyrelsen.

- Helt generelt er det vigtigt med en portion sund skepsis, hvis man bliver kontaktet om sine økonomiske forhold.

- Og bliver man ligefrem bedt om at udlevere private oplysninger, skal alarmklokkerne ringe.