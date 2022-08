Bagerbutik i Torvehallerne får tæv for hygiejnen

Bagerbutikken Patisserie Maria France i Torvehallerne har fået sin tredje anmærkning på et halvt år for deres håndtering af fødevarer

Tager du spenderbukserne på og går en tur i Torvehallerne, må du som minimum kunne forvente, at du bliver mødt af en ordentlig fødevarehygiejne.

Det er dog et lidt andet billede, der møder en, når man læser Fødevarestyrelsens kontrolrapport fra 10. august af bager-butikken Patisserie Maria France i Torvehallerne.

Den onsdag fik bagerbutikken nemlig besøg af Fødevarestyrelsen for fjerde gang på et halvt år, og besøget endte igen med en anmærkning for butikkens fødevarehåndtering.

Det var tredje gang på de fire besøg, hvor Fødevarestyrelsen kunne konstatere, at virksomheden ikke levede op til en ordentlig hygiejne.

Denne gang endte besøget med en bøde på 10.000 kroner til bagerbutikken, der ikke havde styr på temperaturen i deres kølemontre.

Fødevarestyrelsen målte under kontrolbesøget flere af varerne i kølemontren, og de kunne konstatere, at der ikke blev kølet ordentligt.

De målte blandt andet en quiche, en lille tærte med æg, til 14,8 grader og en sandwich med tunsalat til 16,5 grader.

Virksomheden forklarede under kontrolbesøget den høje temperatur med, at de havde strømsvigt i weekenden forinden, og at de var i gang med at teste den. Derudover forsikrede de, at madvarerne ville blive smidt ud med det samme.

Sorte belægninger

Virksomheden havde dog også andre temperaturproblemer.

Ifølge rapporten dokumenterede bagerbutikken ikke opvarmning og nedkøling af deres fødevarer, som de skal, hvilket var årsagen til bøden på 10.000 kroner.

Fødevarestyrelsen fandt desuden sorte belægninger af formodet skimmelsvamp på gummilister i et køleskab, hvilket virksomhedens direktør Besim Bedzeti dog påstår ikke er sandt.

Derudover fandt Fødevarestyrelsen røde belægninger i en opvaskemaskine og snavs og krummer langs en ledningsskjuler på gulvet. Den dårlige rengøring udløste en indskærpelse i forbindelse med kontrolbesøget.

Virksomheden, der tidligere havde fået anmærkninger af Fødevarestyrelsen, var pålagt at have kontrolrapporten hængende, så kunder kunne se den, men den var blevet placeret bag kasseapparatet og dermed ude af syne for kunder. Derfor blev virksomheden vejledt om en anden placering, så den var synlig og læsbar.

Intet varmt vand

2. februar i år fik virksomheden en indskærpelse under et kontrolbesøg, fordi der ikke var varmt vand til rådighed for medarbejderne, som skulle kunne vaske hænder i forbindelse med fødevarehåndteringen.

Halvanden måned senere, 16. marts, var Fødevarestyrelsen igen på besøg i butikken, og her var der stadig intet varmt vand. Butikken fik derfor en bøde på 10.000 kroner i forbindelse med besøget.

Fødevarestyrelsen kunne også konstatere, at virksomheden på dette tidspunkt var begyndt at bage små tærter, og derfor skulle de dokumentere varemodtagelse og køleopbevaringen, hvilket de fik en konkret vejledning i af styrelsen.

Den samme forseelse, som de 10. august fik en bøde på 10.000 kroner for ikke at overholde.