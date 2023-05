Bageri afsløret: Klamme forhold og masser af kakerlakker

Hvis du er i gang med at mæske dig i lækker mad, så vil jeg nok lige vente et øjeblik med at læse videre her.

For det er ikke just appetitlige fund, som Fødevarestyrelsens rejsehold gjorde sig tirsdag og igen fredag, da de kom på uanmeldt besøg i engrosbageriet NPI Group i Glostrup.

Faktisk var forholdene så katastrofale, at der blev indført et øjeblikkeligt forbud mod videre produktion i virksomheden.

Og hold nu fast, det er ikke småting, der er blevet fundet: Mel- og dejrester samt kakerlakker på gulve, vægge, bag borde og i revner.

Og kontrollen fredag viste, at bageriet har fortsat produktionen og leveret varer til et ukendt antal butikker, også efter at Fødevarerejseholdet nedlagde produktionsforbud.

Skal kasseres

'Virksomheden var forladt, da vi ankom fredag middag. Inde i virksomheden indikerede ovntemperaturer på 53-99 grader, at bageriet har været i gang i nat, mens frisk dej og flødeskum var gjort klar til den kommende nats produktion,' skriver chef for fødevarerejseholdet, Michael Rosenmark, i en pressemeddelelse og tilføjer:

'Derfor gør vi nu kunderne opmærksom på, at virksomheden producerer ulovligt.'

NPI Group sælger varer gennem Centerbageren i Taastrup og har i denne uge ifølge Fødevarestyrelsen leveret til blandt andet Den Glade Bager, Taastrup, Menu Holbæk, Min Købmand Ejby i Glostrup og Min Købmand, Trædrejerporten 4 i Hvidovre.

Alle varer fra Centerbageren/NPI Group skal af hensyn til fødevaresikkerheden tilbagekaldes og kasseres, lyder det.