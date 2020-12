Cornflakes kaldes tilbage

Forbrugere, der har købt cornflakes af mærket 'X-tra Cornflakes' eller 'First Price Cornflakes' bør tage et kig på datomærkningen for at se, om produktet bør smides ud eller sendes tilbage til forhandleren.

Producenten bag oplyser nemlig, at der er risiko for metalstykker i produktet, oplyser Fødevarestyrelsen.

Konkret er der tale om 'X-tra Cornflakes' med en påtrykt Bedst før-dato på 20.10.2021, 21.10.2021, 02.11.2021, 03.11.2021, 04.11.2021, 11.11.2021 og 18.11.2021, mens det for cornflakesene fra First Price drejer sig om pakker, der er bedst før 16.11.2021.

Bege slags cornflakes er produceret af Nakskov Mill Foods A/S.

'Farlige'

Fødevarestyrelsen oplyser, at produkterne betragtes som farlige.

Produkterne er solgt i forretninger landet over. X-tra-produkterne er solgt i alle Coops butikker med undtagelse af Irma, mens Best Price-udgaven er solgt i Meny, Spar, Min Købmand, Letkøb, Løvbjerg og enkelte butikker uden kæde.

Har man en af de omfattede pakker, bør man ifølge Fødevarestyrelsen levere den tilbage til butikken, hvor man har købt den, eller kassere den.