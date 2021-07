Får smart funktion

Gode grillråd

Hvis du passer godt på din nye gasgrill, kan den sagtens holde i adskillige år. Også selvom den står udenfor hele året.

Grillen fra Char-Broil, som vores tester ejer, har i årevis været beskyttet med et cover. Det betyder, at grillen fortsat er brugbar og ikke slidt ned af vejr og vind, selvom det danske klima kan være hårdt.

I stedet har slitagen ramt coveret, der er godt mørnet og slidt igennem i hjørnerne. Det er også billigere, end hvis du skal anskaffe en ny grill.

Et andet godt råd er, at du skal lære at bruge den store gasgrill på en effektiv måde. Det betyder, at du ikke nødvendigvis har gang i alle tre gasbrændere hele tiden.

Skal du for eksempel grille en kylling, kan du med fordel nøjes med at bruge alle tre i opvarmningsfasen og så slukke to af dem. Læg nu kyllingen på det område, hvor brænderen er slukket og lad den indirekte varme klare ærterne.

På samme måde giver det god mening at begrænse sig til måske en enkelt brænder, hvis du har brug for hurtigt at grille et par bøffer og ikke mere. Det er rigeligt.

Og du skal generelt ikke være bange for, at grillen ikke bliver varm nok med kun nogle af gasblussene tændt. Forskellen er, at det tager lidt længere tid at komme i gang.

I øvrigt kan du med stor fordel bruge den særlige hylde i toppen af grillen til at holde den tilberedte mad varm. Du kan også begynde tilberedningen af for eksempel flûtes på hylden, men dine madvarer skal altså ned på selve grillen for at blive gennemstegt.