Fødevaresynder frikender sig selv

Delikatesse-iværksætteren Memet Kocak får sure smileys på stribe, men han mener selv at være uden skyld

I sommer var der sagen med den ekspansive kæde Burger Shack fra Aarhus, som blev grundigt flamberet af Fødevarekontrollen, som afslørede bl.a. dårlig hygiejne, hvorefter mange kunder forsvandt.

Razzia i dansk burgerkæde: Omfattende fup og farligt kød

Her, få dage inden året rinder ud, får en anden fremadstormende Aarhus-kæde, Memet’s Delikatesse, læsterlige klø i kontrolrapporter, der ikke ligefrem er delikate.

Hele otte gange har hans succesfulde kæde med fem filialer i Smilets By fået sure eller mellemfornøjede smileys.

Igen og igen afslører Fødevarekontrollens termometre, at køle-madvarer som feta, samosa, falafler og den slags bliver opbevaret ved risikabelt høje temperaturer.

Noget, som har udløst bøder på i alt 25.000.

Beskidt

Og dertil kommer en række andre brud på fødevareloven.

Især har det stået slemt til i Memet's Delikatesse på Frederiks Allé, hvor der forleden var beskidt uden mulighed for at medarbejderne kunne vaske hænder.

Alene denne butik, som i øvrigt ikke var sikret mod skadedyr, har fået fire sure smileys og en indskærpelse i år.

Alle gangene har der været koks med temperaturerne. Noget, der som bekendt kan føre til madforgiftninger.

Og selvom han har lovet at overholde temperaturkravene, har han brudt løfterne.

Sundhedsfarligt

Helt og aldeles akut sundhedsfarligt var det ifølge Fødevarekontrollen for et par uger siden i afdelingen på Silkeborgvej, hvor en håndværker stod og skar jern med en vinkelsliber kun en meter fra det sted, hvor der blev produceret mad.

På overflader lå et lag byggestøv, så myndighederne fandt sin store hammer frem:

’Der nedlægges forbud mod produktion i køkken. Forbuddet træder i kraft straks,’ fastslog Fødevarestyrelsen, som sikrede sig, at Memet Kocak smed alle forurenede levnedsmidler ud.

Også i denne afdeling var der forleden problemer med madens temperaturer, og gang på gang får Memet Kocak sanktioner for ikke at dokumentere, at han holder øje med, at kølevarerne faktisk er kolde.

Uddrag fra kontrolrapporter 'I køleenhed, hvor der opbevares falafel og samose m.m., er der målt følgende temperatur: Omgivelsestemperatur 15,1grader. Kernetemperatur i hallumi 16, 6 grader og i falafel (leveret i går) 10, 8 grader.' 'Skimmelvækst i vindueskarm foran dobbeltvask, på væg og rør langs gulv under produktionsbord og langs kanten hele vejen rundt på kølerumsdør samt under hylde og på hyldebærer i kølerum' 'Håndværker i gang med at borer huller i en væg og skære jern over med en vinkelsliber for, at tilslutte vand i virksomhedens nye produktionskøkken.' Kilde: Fødevarestyrelsen Vis mere Luk

Konfrontation: - Det er chikane

Han bliver chikaneret af Fødevarekontrollen og andre, der anmelder ham, mener den aarhusianske delikatesse-iværksætter Memet Kocak. Foto: PR

Memet Kocak - der har været problemer længe; hvorfor får du ikke styr på madsikkerheden?

- Jamen der er kommet styr på det. Det er som om, Fødevarestyrelsen har besluttet sig for, at jeg skal have sure smileyer. De leder i hjørner og synes, at en smule skrald er meget alvorligt. Så kritikken er urimelig, så jeg har lyst til at holde åbent hus, hvor alle er velkomne til at komme og se mine butikker og køkkener, for alt er i orden.

- Du lovede for to måneder siden i bl.a. Lokalavisen, at du ville få styr sagerne. Hvorfor har du så her i december lige fået tre sanktioner?

- Som sagt: Der er kommet styr på det. Det har kun været småting. Fødevarestyrelsens mærkelige krav og dem, som anmelder mig til Fødevarestyrelsen vil ødelægge min forretning. Det er chikane, siger han og skyder også skylden på en udlejer samt en leverandør.

- Hvorfor stod der en håndværker og arbejdede tæt på maden?

- Der var kun seks gram støv og slet ingen problemer, for maden var slet ikke i nærheden at, hvor håndværkeren stod. Der var måske en meters afstand, så der var ingen problemer, men det er som om, Fødevarestyrelsen bare vil finde på noget at kritisere.

- Så I kunne fint producere mad, selv om en håndværker stod og skar i jern med en vinkelsliber?

- Ja, der var mindst en meters afstand.

- Du udtalte oktober til Århus Stiftstidende: 'I butikken ude på Silkeborgvej lå Danmarks dårligste slagter. I butikken her på Ny Munkegade lå Danmarks dårligste bager. Begge butikker har vi nu forvandlet til to succeser.' Spørgsmålet er: Hvordan kan du tillade dig at beskylde andre for at være dårlige, når du selv ifølge Fødevarestyrelsen er blandt Danmarks dårligste, når det kommer til at overholde reglerne?

- Min mad er der aldrig problemer med.

- Jo, når Fødevarestyrelsen kommer, er der for eksempel problemer med, at kølepligtig mad ofte er for varm. Hvorfor?

- Jamen mad må være uden for køl i tre timer, og nu har jeg rettet alle fejl. Alle butikker er rene og maden er kold.

Det var i går ikke muligt at få en kommentar fra Fødevarestyrelsen.