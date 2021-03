Fødevarstyrelsen tilbagekalder stenbiderrogn: Risiko for alvorlig sygdom

Statens Serum Institut har bekræftet tre tilfælde af botulisme, fra paritet Agustson A/S - NORA SEAFOOD Rød stenbiderrogn 60g med bedst-før dato 23/10/2021.

Det oplyser Fødevarestyrelsen og SSI i en tilbagekaldelsesmeddelelse.

Statens Serum Institut har fundet spor af giftstof fra bakterien Clostridium botulinum, som kan medføre sygdommen botulisme - bedre kendt som 'pølseforgitning'.

Symptomerne på sygdommen botulisme starter normalt fra få timer op til 36 timer, efter man har spist mad med giftstoffet i. Symptomerne kan være kvalme, opkast og evt. diarré, herefter synsforstyrrelser og muskellammelser.

- Botulisme er en alvorlig infektion, der heldigvis kun optræder meget sjældent. På SSI arbejder vi tæt sammen med Fødevarestyrelsen og Fødevareinstituttet samt Odense Universitetshospital for at finde ud af, hvad patienterne er blevet syge af, siger professor og seniorforsker Steen Ethelberg fra SSI i en pressemeddelse.

Førdevarestyrelsen har en begrundet mistanke til, at kilden til et sygdomsudbrud ved et privat selskab, hvor seks personer spiste sammen, skyldes stenbiderrogn fra ovenstående parti, hvor der er påvist tre tilfælde af botulisme. Yderligere to personer fra selskabet har i mellemtiden udviklet milde symptomer og prøver fra dem undersøges nu også.

Der udelukkende ovenstående parti, hvor der er grund til at bekymring. Der er altså ikke mistanke om bakteriegift i andre partier fra samme leverandør.

Fødevarestyrelsen opfordrer forbrugere, der har købt stenbiderrogn fra ovenstående parti, til at kassere dem eller levere produktet tilbage til den butik, hvor de har købt varen.

Produktet er solgt i Netto-butikker i hele landet.