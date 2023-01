Lancerer ny appelsinsodavand: - Ikke noget overdrevet specielt ved den

Fanta, Squash, Nikoline, Mirinda. Er man glad for appelsinsodavand, går man ikke ned på valgmuligheder.

Og skulle det ikke være nok, tilføjes fra uge 4 endnu en mulighed til appelsinsodavandssortimentet, når Royal Unibrews nye Faxe Kondi Appelsin bliver at finde i butikker landet over.

Det skriver bryggerivirksomheden i en pressemeddelelse, hvor brand manager Rasmus Kobbersmed blandt andet udtaler, at virksomheden mener, at de 'har ramt en appelsinsmag, som vil være svær at sige nej tak til.'

Men hvordan adskiller den nye sodavand sig fra de eksisterende, som allerede er at finde på hylderne? Det korte svar er: Det gør den egentlig ikke.

Smager ikke af Faxe Kondi

Adspurgt, hvorfor der er behov for endnu en appelsinsodavand på markedet, udtaler brand manager Rasmus Kobbersmed til Ekstra Bladet, at rigtig mange danskere drikker appelsinsodavand.

- Og det var en smag, vi ikke havde på Faxe Kondi. Vi har jo før leget med smagene, hvor det mere var lemon/lime, og hvor vi lagde nogle smage oveni. Og det naturlige at prøve næste gang var at lave noget, som faktisk ikke smager af Faxe Kondi, men som smager af noget helt andet. Og der ligger appelsin bare lige til højrebenet.

Royal Unibrew står i forvejen for produktion og distribution af Mirinda. Og det kommer de til at blive ved med, oplyser Rasmus Kobbersmed.

- Men der skal jo være forskellige produkter til forskellige forbrugere. Så uanset hvad man har lyst til, kan man prøve noget forskelligt, siger han.

De andre smager også godt

- Hvad er det så, der gør den her så anderledes fra de andre, der er på markedet? Er det logoet, eller er det smagen?

- Jamen for os har det ikke været så vigtigt nødvendigvis at lave noget, der var anderledes. Vi vil bare gerne lave noget, vi selv synes smager godt. Vi har ikke som sådan prøvet på at gå ind og sige 'prøv at hør her, vores appelsinsodavand kan noget helt specielt.' Det er en appelsinsodavand, som vi synes smager megagodt. Så der er ikke noget overdrevet specielt ved den.

- Så det er mere et spørgsmål om simpelthen at få skabt endnu et produkt, der kan konkurrere med de andre, så I kan tjene nogle penge?

- Det er klart - vi er her jo for at sælge noget sodavand til vores forbrugere, så vi håber da, at der er nogle forbrugere, der synes, at den smager godt, og har lyst til at købe den.

- Du udtaler i pressemeddelelsen, at appelsinsmagen er svær at sige nej til. Så er jeg jo nødt til at spørge, om det er nemmere at takke nej til Mirinda eller nogle af de andre?

- Nej, det synes jeg bestemt ikke. Jeg synes også, at Tuborg Squash smager godt, jeg synes også, at Fanta smager godt, og jeg synes også, at Mirinda smager godt. Så det er ikke sådan, at jeg siger, at alle de andre smager dårligt, og vores smager godt.

- Vi har lavet vores bud på, hvordan vi synes, en appelsinsodavand fra Faxe Kondi skal smage. Og den smager godt, synes vi.