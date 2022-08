Listeria fundet i pandekager

Der er fundet 'et lavt indhold' af den sygdomsfremkaldende bakterie listeria i dessertpandekager fra Gestus, og derfor tilbagekaldes de nu fra butikkerne.

Det skriver dagligvarekoncernen Dagrofa i en pressemeddelelse.

Pandekagerne er blevet solgt i butikskæderne Meny, Spar, Min Købmand, Let-køb, Løvbjerg og Nemlig.com samt enkelte andre butikker.

Tilbagekaldelsen sker, efter at producenten har fundet listeria i 'et mindre parti' af pandekagerne. Der er tale om pandekager, der er bedst før den 29. august.

- Da vækst af bakterien ikke kan udelukkes, kan det ikke udelukkes, at pandekager fra dette parti udgør en risiko, lyder det i pressemeddelelsen.

Listeriainfektion eller listeriose, som den også kaldes, er en sygdom, der skyldes bakterien listeria. Bakterien findes overalt, og alle spiser bakterien fra tid til anden.

De fleste vil på et eller andet tidspunkt blive smittet med bakterien, men de færreste bliver syge af den.

Listeria-bakterien kan forårsage diarré og influenzalignende symptomer, hvis man indtager den.

For nogle grupper er der desuden risiko for at få mere alvorlige symptomer. Det gælder ældre, gravide, diabetikere eller personer med nedsat immunforsvar.

Forbrugere, der har købt dessertpandekagerne fra Gestus, rådes til at returnere dem til butikken, hvor de er købt, eller kassere dem.