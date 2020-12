Rema 1000: Det er pinligt

2020 har som bekendt ikke været noget forrygende år. Heller ikke for Rema 1000 i Galten nær Aarhus.

Forleden opdagede Fødevarekontrollen, at gulvene var møgbeskidte og med snaskede gamle madvarer.

Kølediskene med kød, æg og mejerivarer var også nærmest smurt ind i klistrede produktrester, herunder blandt andet knuste gamle æg og indtørret kødsaft.

Fugleklatter

Ude på p-pladsen blev der solgt frugt under åben himmel, hvilket er forbudt, fordi det kan blive ramt af fugleklatter og derfor skal overdækkes.

Skinkesalat og yoghurt indenfor havde overskredet sidste holdbarhedsdato.

Læs kontrolrapporten her.

I sommer indskærpede Fødevarekontrollen, at butikken skulle gøre rent. Det gjorde personalet faktisk, men forleden erkendte butiksledelsen, at man igen var faldet af på den.

Pinligt og beklageligt

Det kostede en bøde på 10.000 kroner.

- Kan godt se, der trænger til en grundig rengøring, erkendte de over for kontrolløren.

Remas kommunikationschef Jonas Schrøder kan godt se, at det ikke er helt godt.

’Kunderne i Galten skal kunne stole på, at hygiejnen bliver taget alvorligt i butikken, så det er ekstra pinligt og beklageligt, at det er den anden indskærpelse i år. Købmanden fokuserer nu fuldt og helt på at holde en højere standard for rengøringen af butikken,’ lover han.