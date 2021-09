'Slimede belægninger' hos Jensens Bøfhus

Tre gange på mindre end fire måneder har Jensens Bøfhus i Tilst ved Aarhus fået en reprimande af Fødevarekontrollen, fordi rengøringen i restauranten har været for dårlig.

Det er nu endt ud i en sur smiley til bøf-filialen. Det fremgår af den seneste kontrolrapport, som er udstedt 7. september.

Fedtede belægninger og indtørrede rester

I rapporten fremgår det blandt andet, at Fødevarestyrelsen har været på besøg for at følge op på en indskærpelse fra forrige besøg, men at det hurtigt kunne konstateres, at det ikke var bragt i orden.

- Det generelle rengøringsniveau i virksomheden var ikke tilfredsstillende, konstaterer Fødevarekontrollen og melder blandt andet om 'fedtede gullig/brune belægninger på inventar og ovn.'

- På ovnens bånd var der desuden indtørrede produktrester, hvor der er risiko for, at de kan drysse fra det øverste bånd ned på fødevarer på det nederste bånd, lyder det i rapporten.

Bøde på 15.000 kroner

Desuden havde gulvet og hjulene på inventaret i opvaskeafdelingen og i køkkenet tykke belægninger af gamle produktrester.

- Opvaskebakker og opvaskemaskiner havde kalkaflejringer og slimede belægninger, lyder det videre.

Fordi den mangelfulde rengøring er konstateret ved tre ud af fire kontrolbesøg, får restauranten en bøde på 15.000 kroner.

Direktør: Det er noget sjusk

Hos Jensens Bøfhus er administrerende direktør Anders Nikolaisen ærgerlig over den sure smiley.

Han påpeger, at de problemer, der var ved de to første besøg, var mindre 'forseelser', som er udbedret. Der var blandt andet tale om en manglende fejeliste og et nyt bord, som ikke var blevet gjort rent, før det fandt vej til køkkenet.

- Men ved besøg nummer tre er der tale om sjusk. Det er ikke gjort ordentligt rent, og det er ikke i orden, fastslår han.

Det er de ansatte selv, der gør rent i køkkenet, og de bliver alle uddannet i netop det.

- Vi har nogle procedurer, som vi ved virker. Hvis de ansatte bruger den uddannelse, de har fået, bør der ikke være problemer, siger Anders Nikolaisen.

Derfor vil han tage på uanmeldt besøg i restauranten i den kommende tid og sikre, at der kommer orden i tingene.

- Jeg har talt med de ansvarlige, og de har lovet mig, at de forhold bliver bragt i orden. Og det vil jeg selvfølgelig følge op på, forsikrer direktøren.