Stort kakerlak-fund hos populær sushi-restaurant

'Vi ynder nemlig at servere sushi med fokus på selv den mindste detalje, og du kan derfor se frem til at få serveret delikate kreationer, der ikke alene forkæler dine smagsløg, men også er en fryd for øjet', skriver Karma Sushi på deres hjemmeside.

Men det var ingen fryd for øjet, da Fødevarestyrelsen aflagde besøg på sushi-restaurantens filial i Nyhavn i København.

I de seneste tre kontrolrapporter har Fødevarestyrelsen konstateret døde og levende kakerlakker ved hvert besøg - senest 9. april, hvor styrelsen fandt 40 døde kakerlakker og to levende nymfer.

Ifølge rapporten var der 'døde kakerlakker på gulvet i køkkenet, enkelte store, mange små kakerlakker. I alt blev der fundet ca. 40 døde og to levende kakerlakker'.

Fundene er hovedsageligt fundet 'under inventar i opvaskeområde, under køleskabe i produktionskøkken og enkelte på lager med spiritus. Under bar med produktion af sushi ses der én levende kakerlak', fremgår det af rapporten.

Sushi-restauranten har fået to bøder på 10.000 kroner og en sur smiley. I en rapport fra 26. marts blev der nedlagt forbud mod markedsføring og produktion i virksomheden, men forbuddet blev ophævet tre dage senere.

Føler sig udsat for chikane

Ifølge indehaver af sushikæden, Morten Hansson, er Karma Sushi udsat for grov chikane fra styrelsen.

'Det et korrupt system som man er magtesløs overfor som selvstændig og når først du ikke er enig med dem, så bliver det personligt og så finder de alle mulige ting som intet har med virkeligheden at gøre bare for at ramme ens virksomhed', skriver Hansson til Ekstra Bladet.

Overdriver styrelsen, når de skriver, der er fundet 40-50 døde og kakerlakker, og der er levende kakerlakker i produktionsområdet?

'Ja, det er derfor, det hele er kommet op. De fandt to stykker ved mig. Vi kan slet ikke kende det billede, som de beskriver. Og vi kan ikke forsvare os selv, da vi er tvunget til at hænge kontrolrapporten op, skriver Morten Hannson og tilføjer, at kakerlakkerne var på størrelse med en myre.

Morten Hansson føler sig groft chikaneret, men medgiver, 'at der selvfølgelig skal være rent på restauranterne', men efterspørger langt bedre samarbejde fra myndighedernes hånd.

Fødevarestyrelsen afviser chikane

Ekstra Bladet har forelagt ejerens kritik af styrelsen til sektionsleder i Fødevare København, Martin Birk Hansen.

Han fortæller, at han forstår ejerens frustrationer, men afviser chikane.

- Vi konstaterer igen under et besøg 9. april, at forholdene ikke var bragt i orden. Det blev vurderet, at det ikke var alvorligt nok til at give et nyt forbud, men det var ikke bragt i orden, og derfor eskalerer det til endnu en bøde.

- Det er antallet, der er det afgørende her. Og vi har konstateret, at der op mod 40-50 døde og levende kakerlakker.

- Selvfølgelig er vi ikke ude og forfølge nogle virksomheder. Der er tale om skadedyr i den her virksomhed, og derfor følger vi den tæt. Jeg kan afvise, at der er tale om chikane, siger Martin Birk Hansen.