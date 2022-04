Tilbagekalder Kinder-chokolade

Ferrero Scandinavia AB tilbagekalder flere Kinder-produkter grundet risiko for salmonella

Adskillige former for Kinder-chokolade bliver nu tilbagekaldt af Ferrero Scandinavia AB.

Det oplyser Fødevarestyrelsen i en pressemeddelelse.

Produkterne er solgt i dagligvarebutikker i hele landet.

Årsagen til tilbagekaldelsen er, at 'der er en risiko for salmonella i produkterne som følge af et hygiejneproblem hos en specifik udenlandsk producent,' lyder det.

Symptomerne på salmonella er diarré, mavesmerter, feber, hovedpine og måske kvalme og opkast. Sygdommen kan vare fra få dage til flere uger. Hvis sygdommen bliver alvorlig eller varer længe, kan du kontakte egen læge eller lægevagten, skriver Fødevarestyrelsen.

De råder forbrugerne til at levere produktet tilbage til butikken, hvor det er købt, eller at kassere det.

