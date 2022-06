Ville du spise denne fisk?

Royal Greenland har i mange år brystet sig af at levere fisk og skaldyr af høj kvalitet.

Så da May-Britt Schultz tidligere i juni havde inviteret familien til pinsefrokost, ville hun forkæle sine gæster med panerede fiskefileter fra det anerkendte firma.

Uden bekymringer serverede hun fiskefileterne for de sultne gæster. Men det skulle hun ikke have gjort, mener hun.

- Vi kunne smage, at der var noget galt med fisken. Det smagte forfærdeligt, siger May-Britt til Ekstra Bladet.

- Jeg er godt gal i skralden.

May-Britt Schultz besluttede sig for at åbne fiskefileten, og så fik hun et chok.

- Da vi så dem indeni, blev vi meget overraskede. Vi mistede jo fuldstændig appetitten, fordi de var helt mørke. De skriver jo selv, at det er hvidt kød, men det var det jo ikke, siger hun.

- Det var så ulækkert, og det ødelagde jo hele pinsefrokosten.

Gæsterne havde allerede nået at smage på fiskefileterne og i dagene efter frokosten hos May-Britt, blev flere af dem syge med mavepine.

Aldrig igen

To dage efter pinsefrokosten besluttede May-Britt sig for at klage over de indkøbte fiskefileter fra Royal Greenland, som hun synes, er helt uacceptable.

- Jeg køber aldrig fisk på tilbud. Jeg køber altid Royal Greenland, fordi det er lidt dyrere, og jeg vil ikke risikere at købe dårlig fisk.

- De har jo et godt varemærke, og derfor blev jeg så skuffet.

May-Britt fortæller, at hun ikke har tænkt sig at købe fisk fra virksomheden igen.

- Jeg plejer at købe dem til jul og andre højtider, men denne gang var det bare for klamt. Jeg vil aldrig købe deres varer igen. Man ved jo ikke, hvad man får efterhånden.

- Jeg har slet ikke hørt noget fra dem, siden jeg sendte min klage.

Royal Greenland er ifølge May-Britt ikke vendt tilbage på hendes reklamation over produkterne.

- Jeg er gal og sur over, at de ikke vender tilbage. Jeg blev enormt skuffet, og det blev gæsterne jo også.

Royal Greenland har ikke ønsket at stille op til et interview med Ekstra Bladet, men har i stedet sendt et skriftligt svar:

'Kunden har henvendt sig til os, og vi har foreslået at sende en klage til vores kundeservice. Vi har ikke modtaget en reklamation, men vil tage kontakt til kunden igen,' skriver de.