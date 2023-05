For lav risiko? Tre af fire snyder sig selv for penge

Er du kunde hos Velliv, kan der meget vel være grund til at løbe endnu mere risiko i forhold til din pensionsopsparing.

Et tjek af kundernes afkast på pensionsopsparingen har nemlig vist, at 75 procent snyder sig selv for afkast, skriver mediet Finans.

Selskabet har konkret kigget på personer, som har pensioner med markedsrente i selskabet - og har dernæst set på tallene for denne gruppes afkast de seneste år.

Stor forskel på afkast

Det er især yngre mænd på under 40 med lønninger over 500.000 kroner årligt, der vælger at løbe en høj risiko på opsparingen. Hele 44,5 af denne gruppe mænd har nemlig høj risiko - og det har altså vist sig at give bedre afkast de seneste 5-10 år, viser Vellivs gennemgang.

Omvendt vælger især kvinder lidt oppe i årene at løbe lav risiko. Det gælder nemlig 14 procent af kvindernes ældre end 60 år, mens tallet kun er 9 procent for mænd i den aldersgruppe.

Har man eksempelvis sparet op de seneste 10 år med lav risiko på en opsparing på 1 million kroner, vil den være steget med 590.000 kroner.

Havde man derimod valgt at spare op med mellem risiko, ville samme beløb være vokset med 855.000 kroner 10 år efter - altså 45 procent mere end med lav risiko.

- Der er ikke noget entydigt svar på, hvilken risikoprofil der er rigtig. Det er et individuelt valg. Objektivt kan man kigge på tallene og sige, at når man kan få et års ekstra udbetaling eller mere ved at tage mere risiko, er det det rette valg. Men hvis det i 10 år koster nattesøvnen og en masse spekulationer, er det ikke risikoen værd, mener Jens Christian Nielsen, rådgivningsekspert i Velliv.