Dårligt køb: Skal dele lokum med naboen

TIP OS: Har du lignende oplevelser, eller kender du mere til denne sag? Tip os i en mail til heine@eb.dk - fortrolighed gives, hvis dette ønskes

Man kan både som køber og sælger forvente en langt bedre indsats, end den ejendomsmæglerkæden Nybolig har udført i en sag fra København.

Her har Klagenævnet for Ejendomsformidling netop givet begge parter i salget af en 53 kvadratmeter stor lejlighed ret i, at kædens afdeling på Nørrebro, Nybolig Munch & Bjerregaard, hverken gav ordentlige oplysninger til køberen af boligen. Eller selvstændigt tjekkede de oplysninger, som de på vegne af sælgeren gav videre.

Problemet er, at lejlighedens toilet - der ligger på bagtrappen - i salgsopstillingen var tegnet ind som en del af lejligheden. Men først da salget blev gennemført, fandt køberen pludselig ud af, at der reelt var tale om et ’halvt’ toilet, fordi det bliver delt med naboen.

Køberen opdagede det, da der blev brug for at erstatte toilettet med en vaskesølje. Toilettet skulle nemlig i stedet være en del af det nye badeværelse, som køberen har bygget for 650.000 kroner. Og her er der ikke plads til vaskemaskine og tørretumbler.

Skål! Sådan snød Nybolig-mæglere kunder for 34 kvadratmeter

Klar afgørelse

Svaret fra ejerforeningen var imidlertid, at det kan man ikke. Heller ikke selvom naboen til lejligheden ikke bruger toilettet på trappen.

Både køber og sælger indklagede derfor Nybolig til klagenævnet med kravet om, at ejendomsmæglerens salær skal bortfalde, ligesom der skal betales en klækkelig erstatning for det værditab, fejlen har påført køberen.

Sælgeren understreger ifølge sagens papirer, at ejendomsmægleren fik tydelig besked om, at toilettet deles med naboen. Og der er et vidne, som har overhørt, at mægleren fik informationen, hvilket kæden i dag totalt afviser.

Nybolig mener, at det er sælgeren, der har undladt at informere dem om det markante forbehold ved salget. Klagenævnet er imidlertid klar i sin afgørelse og giver både køber og sælger ret i kritikken.

’Nævnet finder, at køber dermed berettiget har kunnet forvente, at toilettet hører med til den ejerlejlighed, køber erhvervede,’ kan man læse i afgørelsen.

Som man kan se på tegningen fra salgsopstillingen, ligger toilettet på bagtrappen. Klagenævnet for Ejendomsformidling

Se også: Flydende liebhaveri: Her er landets fem dyreste husbåde

Ansvarspådragende

På samme måde får sælgeren ret i, at ejendomsmægleren burde have tjekket, hvad ejerforholdet er til det usædvanligt placerede toilet ude på bagtrappen.

’Indklagede (ejendomsmægleren, red.) burde have undersøgt forholdet nærmere. Indklagede har dermed ikke opfyldt sin undersøgelsespligt, og indklagede har handlet ansvarspådragende.’

Selvom kritikken er ganske klar, afviser nævnet dog at blande sig i spørgsmålet om en erstatning og frafaldet af salær. Det bliver op til en domstol at afgøre de dele af sagen, hvis køber eller sælger rejser et civilt søgsmål mod kæden.

Slip med 0 procent i boligrente

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Skyder på kunden: Upræcis overlevering

Det er en både usædvanlig og beklagelig sag, at Nybolig solgte lejligheden, uden at køberen fik besked om, at toilettet skal deles med naboen.

Det erkender kædens kommunikationschef Thomas Hovgaard, men han afviser, at ejendomsmæglerne bevidst har forsøgt at snyde. Derfor vil kæden og dets forsikringsselskab heller ikke frivilligt betale erstatning i sagen.

’Vi har gennem en årrække solgt en række af den samme type lejligheder, hvor der aldrig tidligere har været uoverensstemmelser med toilettet,’

’Og i denne sag har vi som vanligt indhentet oplysninger fra sælger, som efterfølgende har godkendt salgsopstillingen,’ skriver han i et svar til Ekstra Bladet.

’Derfor var det vores klare opfattelse, at alt var i orden.’

Nybolig-mægler taber sag: 'Jeg er dybt rystet'

Sælgeren af lejligheden forklarer ellers i nævnssagen, at ejendomsmægleren - med et vidne til stede - klart er blevet orienteret om, at toilettet deles mellem to lejligheder. Men det bestrider Nybolig altså fortsat er sket.

’I en ejendomshandel handler det i høj grad om tillid mellem sælger og mægler og udveksling af vigtig viden, og i dette tilfælde kan vi konstatere, at overleveringen ikke har været præcis nok.’

’Her er der tale om en situation, som ret erfarne mæglere har overset, og hvor der er givet fejlagtige oplysninger videre til mægler. Og det tager vi selvfølgelig til efterretning,’ forklarer Thomas Hovgaard videre.

Sagen har dog fået kæden til at ’skærpe’ sine forundersøgelser. Også i sager hvor der ifølge kæden er videregivet oplysninger fra sælgeren og ikke tidligere har været uoverensstemmelser.

Se fælderne: Mæglersjusk kan koste dig en formue

TIP OS: Har du lignende oplevelser, eller kender du mere til denne sag? Tip os i en mail til heine@eb.dk - fortrolighed gives, hvis dette ønskes