Her er det ukendte kørselsfradrag

Har du ikke fået indberettet dit kørselsfradrag, kan du snyde dig selv for flere penge, end du tror. En stor del af befolkningen er nemlig berettiget til et ekstra fradrag, som mange glemmer

Ekstra Bladet

Årsopgørelsen er landet hos danskerne, men det er ikke for sent at få fingre i nogle af de penge, der retmæssigt tilhører dig.

Og i den forbindelse skal du være opmærksom på, at du kan være berettiget til et for mange ukendt kørselsfradrag, som kan give dig endnu flere penge mellem hænderne, end du ellers stod til at få.