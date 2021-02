Her er vores corona-indkøb

På fire forskellige områder har danskernes indkøbsmønstre ændret sig på en måde under coronakrisen, som sætter en tyk streg under, at det er inden for husets fire vægge næsten alle måltider og aktiviteter foregår.

- Vi sælger mere af næsten alting, men på fire fronter er det tydeligt, at vores kunders dagligdag har ændret sig, siger Lars Aarup, der er analysechef hos Coop, som ejer blandt andet Superbrugsen, Kvickly og Irma.

Lars Aarup fra Coop ved alt om, hvad danskerne putter i indkøbsvognen. Foto: Steen Brogaard

Coronakrisen har først og fremmest fået danskerne til i højere grad at lave mad i hjemmet.

- Vi sælger markant mere af alle basisvarer til madlavning. Det handler eksempelvis om brød, pasta, kød, kaffe, vin, øl, mælk og pålæg, siger Lars Aarup.

Med nedlukningen af restauranter, barer og caféer er det forøgede salg til madlavning i eget køkken måske ikke så overraskende.

Men det har fået indkøbscheferne i Coop til at hæve øjenbrynene, at danskerne samtidig bager markant mere brød og kager i hjemmet.

Gode gamle brætspil er blevet et hit under nedlukningen i en digital tidsalder. Foto: Henning Hjorth

- Vi sælger også mere kreativt legetøj end normalt, såsom brætspil, tusser, farvelade og malebøger, siger Lars Aarup.

Den fjerde og sidste ting, som stikker af, er rengøringsmidler.

- Det forklares selvfølgelig af, at vi opholder os mere hjemme, tilføjer Lars Aarup.

