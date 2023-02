Kina kan bestemme prisen på naturgas

Vinteren har været frustrerende for Martin Jensen, der har modtaget flere store aconto regninger for gas. Nu kommer der 26.000 tilbage fra Andel Energi

Der er dårlige nyheder til dig, der tænkte, du snart ville få flere penge mellem hænderne igen.

Det Internationale Energi Agentur (IEA) har netop offentliggjort en gasrapport for 1. kvartal 2023. Her lyder konklusionen, at vi nok ikke skal stikke næsen op efter faldende gaspriser.

Det skriver Finans.

Selvom de nuværende priser på naturgas er mindre end 50 euro pr. MWh, er de stadig tre gange så høje som for to år siden. Og IEA forventer, at efterspørgslen på naturgas vil være status quo.

Derfor kalder Keisuke Sadamori, IEA's direktør for energimarkeder og energisikkerhed, Kina for den store ubekendte.

- Hvis den kinesiske efterspørgsel efter flydende naturgas vender tilbage til niveauet fra før coronakrisen, vil det intensivere konkurrencen på verdensmarkedet og uundgåeligt presse priserne op igen, siger han til Finans.

Herudover siger han også, at det er muligt, at Kina i år kommer til at føle sig fristet til at øge importen af flydende naturgas. Det ville resultere i hård konkurrence med europæiske energiselskaber. Kraftige prisstigninger kan være resultatet heraf.