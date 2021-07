Login-fejl rettes på din iPhone

Apple har frigivet vigtige opdateringer til iPhone og Apple Watch, der har til formål at løse et login-problem på iPhone samt rette en alvorlig sikkerhedsfejl.

Problemet opstod i den funktion, der gør det muligt, at lade ens Apple Watch låse iPhonen op, når man bærer maske eller mundbind. Apple introducerede fejlen med opdateringen iOS 14.7.0 for en uges tid siden, men skulle ifølge Apple være fixet nu.

iOS 14.7.1 fixes an issue where iPhone models with Touch ID cannot unlock a paired Apple Watch using the Unlock with iPhone feature, Apple

Udover iOS 14.7.1 er også opdateringen watchOS 7.6.1 til Apple Watch frigivet.

Brugere opfordres til at downloade opdateringerne med det samme.

Opdateringerne er ligeledes målrettet sikkerhedsdelen i Apples produkter og en såkaldt "zero-day vulnerability". Denne gør det potentielt muligt for hackere, at afvikle ondsindet kode på iPhonen.

Til efteråret komme Apple med en kæmpe opdatering, der vil forandre din iPhone på mange punkter. Du kan læse mere om den kommende iOS 15-version her.

Sådan opdaterer du Apple Watch og iPhone

Du tjekker efter opdateringen til Apple Watch på din iPhone i Watch-appen.

Vælg Generelt -> Softwareopdatering -> Download -> Installer.

For at downloade opdateringen er det påkrævet, at have mindst 50 procent batteritid tilbage på dit Apple Watch eller også skal det være placeret i opladeren, mens opdateringen udføres.

Opdateringer til iPhone hentes via via Generelt -> Softwareopdatering

Der ligger desuden opdateringer til Mac-computere og iPad, som du bør installere nu.

Den aktuelle opdatering iOS 14.7.1 downloades på alle enheder, som er kompatible med iOS 13.

