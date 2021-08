Stort læk fra Google

Google kommer snart med en serie af nye smarthome-produkter i Nest-serien. Det ligger fast efter et stort læk tidligere i dag.

Lækket var Google selv garant for, da de slap produkterne for tidligt fri på deres egen officielle webshop, skriver The Verge.

Det betyder, at vi nu ved, at Google Nest-serien fremadrettet vil se således ud:

Nest Cam, udendørs- og indendørs-version på batteri

Nest Cam, indendørs på fod

Nest Cam med lys

Nest Cam, indendørs med ledning

Nest Cam, udendørs

Nest Doorbell på batteri

Nest Doorbell kablet

Tilbage i januar 2021 bekræftede Google, at de vil lancere en nye serie af overvågningskameraer i år, hvilket således bekræftes.

Google har tidligere haft smartdørklokken Nest Doorbell på det danske marked, men den foregående version kunne udelukkende bruges med ekstern strømtilslutning.

Nu kommer der så endelig en batteriversion, der vil kunne bruges sammen med Google Home og Google Assistant.

Hvor længe de nye kameraer og dørklokker vil holde på en opladning, må en kommende test vise. Google har ikke kommenteret lækket.

Smartdørklokker imponerer ikke altid

Videodørklokker er langt fra altid lige gode. Tidligere har jeg anmeldt en videodørklokke fra Arlo, der ikke imponerede. Se min video herunder.

Konkurrenten fra Eufy var derimod en fantastisk oplevelse. Du kan læse min test af en genial videodørklokke her.