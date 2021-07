Teleselskaberne skal rette ind

Et abonnement med fri data må ikke indeholde en datagrænse

Abonnementer med fri data må ikke have en datagrænse. Ifølge Forbrugerombudsmanden betyder er "fri data" det samme som "ubegrænset forbrug af data". Derfor skal teleselskaberne nu rette ind.

Teleselskaberne må ikke automatisk lukke dataforbindelsen, hvis en forbruger passerer en fastsat grænse i et abonnement med fri data, skriver MereMobil.dk..

Forbrugerombudsmanden har behandlet klager over Telia, 3 og Nuuday (YouSee, Telmore m.fl.).

Kunderne har klaget over markedsføring, hvor teleselskaberne bruger ”fri data” i markedsføringen, men hvor abonnementerne reelt indeholder en begrænsning på 1.000 GB. Grænset er kendt som en fair-use-grænse.

Alligevel er der ikke tale om en vildledning af forbrugerne, lyder det fra Forbrugerombudsmanden. Det får derfor ingen konsekvenser i form af bøder til teleselskaberne.

Teleselskaberne har oplyst, at 1.000 GB ikke skal betragtes som en maksimal forbrugsgrænse af data, da det reelt ikke har en konsekvens, hvis kunderne passerer grænsen.

Grænsen er sat så teleselskaberne har mulighed for at slå ned på misbrug, hvilket stadig er lovligt.

–"Hvis et teleselskab markedsfører et abonnement med ”fri data”, må der ikke være en øvre forbrugsgrænse eller andre begrænsninger forbundet med abonnementet, men selskaberne må naturligvis gerne forhindre misbrug, f.eks. at forbrugsabonnementer bliver anvendt til erhvervsmæssigt brug," lyder det fra Forbrugerombudsmand Christina Toftegaard Nielsen i en pressemeddelelse.

Uklart om nedsættelse af hastighed er i lovligt

Forbrugerombudsmanden forholder sig ikke til, om teleselskaberne må nedsætte hastigheden, når en kunde passerer fair-use-grænsen eller om hastigheden skal forsætte uhindret på det samme niveau.

Det er normalt, at teleselskaberne reducerer hastigheden, når grænsen er passeret. Det fremgår af betingelserne for abonnementerne.

I et abonnement skriver YouSee eksempelvis: “Bruger du mere data end de inkluderede GB/måned eller overskrides grænsen på 1000 GB/måned for Fri Data, sættes hastigheden ned til 128 Kbit/s.”.

Isoleret set kan kunden stadig hente data, når hastigheden sættes ned. Det sker blot med en meget lav hastighed. I praksis er det dog så langsomt, at forbrugeren vil opleve abonnementet som lukket.

MereMobil.dk har spurgt Forbrugerombundsmandens kontor om, hvordan de i sagen har forholdt sig til denne problematik, men der er ikke modtaget svar før deadline. Artiklen opdateres, hvis der kommer yderligere i sagen.

I 2018 fik Oister en over næsen i lignende sag, hvor et abonnement indeholdt en begrænsning på datadeling, men hvor abonnementet blev markedsført med ordene ”fri data”.