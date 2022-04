Forsikringsgigant sagsøgt: Har holdt prisstigninger hemmeligt for kunderne

Forbrugerombudsmanden sagsøger Tryg Forsikring, efter de har hævet prisen for privatkunder uden at varsle om det

Igennem flere år har Tryg Forsikring hævet prisen på en stor del af deres forsikringer til private kunder.

Det har de gjort uden at orientere kunderne om prisstigningerne, hvorfor Forbrugerombudsmanden nu anlægger sag mod selskabet.

Det oplyser Forbrugerombudsmanden i en pressemeddelelse.

Fire procent

I perioden marts 2016 til februar 2020 har Tryg hævet priserne med fire procent over indeks pr. år - uden at orientere deres kunder om det. Kunderne har derfor heller ikke haft mulighed for at opsige deres forsikringer, før prisstigningerne trådte i kraft.

Ifølge Forbrugerombudsmanden har Tryg ikke haft hjemmel i sine forsikringsbetingelser til at hæve prisen på forsikringerne uden varsel. Derfor anlægger Forbrugerombudsmanden nu en retssag mod Tryg Forsikring, oplyser man i pressemeddelelsen.

Prisstigningerne omhandler følgende forsikringstyper: Indbo, Ulykke, Rejse, Hus, Bil, Båd, Hund, Kat, Knallert og Motorcykel.

Hvis Forbrugerombudsmanden vinder sagen, vil de berørte kunder kunne kræve prisstigningerne tilbagebetalt af Tryg Forsikring.

Forbrugerombudsmanden oplyser dog, at der kan være store forskelle i kundernes krav, og der kan være ophørte forhold som følge af passivitet.