Gavekortudsteder tilbagebetaler ulovlige gebyrer

Det var i strid med betalingsloven, at firmaet MBXP opkrævede et gebyr på 125 kroner for at udbetale værdien af elektroniske gavekort indenfor gyldighedsperioden.

Det skriver Forbrugerombudsmanden i en pressemeddelelse tirsdag formiddag.

Firmaet MBXP, der står bag gavekortene Morebox og DenBedsteGave, tilbagebetaler nu de ulovligt opkrævede gebyrer til kunderne.

Fremgik ikke af aftale

Det omstridte gebyr fremgik ikke af den aftale firmaet lavede med kunderne, og samtidigt kritiserer Forbrugerombudsmanden firmaet for at kræve en kvittering for at få udbetalt gavekortets værdi.

De 125 kroner vurderer Forbrugerombudsmanden desuden som værende et alt for højt gebyr, og i strid med betalingsloven.

Vil tilbagebetale gebyrer

MBXP vil nu tilbagebetale de ulovligt opkrævede gebyrer. Det oplyser de til Forbrugerombudsmanden. Firmaet oplyser desuden at det kun er kunder som har henvendt sig direkte til MBXP, som er blevet ulovligt opkrævet. Hvis kunderne har henvendt sig i den butik hvor gavekortet er blevet udstedt, så har de fået det fulde beløb tilbage, uden at der er blevet opkrævet gebyr.

Betalingsloven giver lov til opkrævning

Betalingsloven giver en virksomhed lov til at opkræve et gebyr, hvis det fremgår af den aftale, som er indgået med kunden. Gebyret skal svare til de faktiske omkostninger, som er forbundet med selve udbetalingstransaktionen.

I tilfældet med MBXP fremgik gebyret ikke af aftalen, og gebyret blev vurderet for højt.