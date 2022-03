10 gode råd: Gør haveredskaberne klar

Få dine haveredskaber i tip-top stand, inden havesæsonen for alvor starter i foråret. Læs, hvad du skal gøre for at forbedre haveredskaber som rive, hækkesaks og grensaks

Før forårssæsonen for alvor begynder, er det en god idé at gøre haveredskaberne klar. Se her, hvordan du bærer dig ad.

1. Slib haveredskaber af træ eller med dele af træ med sandpapir (korn 200). Giv det bagefter en gang olie eller lak, som forsegler træet, og gør det meget holdbart over for fugt og snavs.

2. Tjek på kost, rive og lignende, om skaftet er knækket eller for kort, og derfor bør erstattes med et nyt.

Foto: Janus Engel

Læs også: 7 gode råd til opbevaring af haveredskaber

3. Slib rust på haveredskaber med dele af stål væk med ståluld. Smør derefter med en smule olie.

Foto: Jens Dresling

4. Slib hækkesakse, grensakse, knive og andre haveredskaber, som skal være skarpe, hvert forår, eller når de er sløve. Investér i en god slibesten. Skarpt værktøj gør arbejdet hurtigere og giver et bedre resultat.

5. Rengør plæneklipperen og slib klingen på en slibesten. Tag klingen af, og sæt den fast i en høvlebænk, så er det nemmere at slibe den. Sørg for, at trækket til at starte plæneklipperen (snor med håndtag) er intakt, og sidder ordentligt fast.

Læs også: Sådan gør du plæneklipperen forårsklar

6. Tjek ledningen på de elektriske haveredskaber. Den skal være hel og sidde ordentlig fast i maskinen. Skru evt. løse ledninger fast igen.

7. Gør motorsaven ren og tjek den for olie. Ofte bør kæden også slibes. Det kræver en speciel fil at gøre det selv, og du kan også få kæden slebet hos forhandleren.

Foto: Jacob Ehrbahn

Kan kæden ikke slibes, eller er den for slidt, skiftes den. Tjek kæden jævnligt, da der er større risiko for fejl og skader, hvis den er sløv, da du så nemt kommer til at presse hårdere på saven.

8. Pump hjulet på trillebøren og smør alle kuglelejer med olie. Er håndtagene slidte eller drejer rundt, kan du købe nye i havecentret eller byggemarkedet. Mål størrelsen på håndtaget, eller tag de gamle med.

9. Rul haveslangen ud, og tjek om den er utæt nogen steder. Huller kan lappes med gaffatape (stærk grå/sort tape), som vikles 2 gange rundt om stedet. Sæt en cykellap på under tapen, hvis hullet er stort.

10. Smør havehandskerne i læderfedt og læg dem på radiatoren - varmen får fedtet til at trænge bedre ind i læderet. Fedtet får havehandskerne til at holde det længere, da fedtet gør læderet mere smidigt og holdbart, og de bliver mere vandtætte.

Video: Se hvilke haveredskaber du bør have i skuret

--------- SPLIT ELEMENT ---------

--------- SPLIT ELEMENT ---------