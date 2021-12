10 gode råd til haven i december

Blot fordi den første sne har været her, er der stadig mulighed for at nå i haven og få fikset årets allersidste opgaver i det (grå-)grønne.

Her er ti af slagsen.

1. Gør havens nærområder særligt hyggelige med lanterner og dekorationer.

Flet et granhjerte af fx nobilis og normannsgran, som især udendørs kan holde nålene længe på.

2. Tag træagtige stiklinger af havens buske. Klip 15-30 cm lange, regulære kviste af de buske, du ønsker at formere. De klippes lige over, lige under en knopdannelse og med et svagt skrående snit foroven.

Gode buske til formålet er stjernetop, kornel, sommerfuglebusk og syren. De stikkes to tredjedele i jorden med så og priklemuld i en kasse, der kan stå let beskyttet.

En mistbænk er god til formålet. Hold stiklingerne fugtige i formeringskassen det første år, indtil de kan omplantes.

3. Grav vintergækker og juleroser op og dyrk dem frem. Nogle steder kan du allerede nu se tidlige forårsløg pible frem. Grav enkelte vintergækker, erantis og krokus i haven op, hvis du har mange af dem, plant dem i en potte og sæt dem indenfor, men ikke alt for varmt.

Plant dem ud i haven igen efter blomstringen. Det samme kan du gøre med juleroser og påskeklokker.



Læs også: Undgå at vinteren dræber dine planter

4. Vær god ved dyrene i haven. Giv både vand og foder til egern og fugle, men pas på, at det ikke er rotter, der spiser foderet.

Foto: Jens Dresling

5. Plant nyt i haven. Hvis jorden ikke er frossen, kan du stadig plante om og plante nyt. Løvfældende træer og buske lykkes fint, hvis de plantes nu.

6. Beskær vinplanter. Vinterbeskær vinen ved at fjerne de små sideskud og lade hovedstammerne være. Nye skud, som evt. skal bevares, afkortes til en tredjedel af længden.

Fjern alt løs bark og pensl skud og stammer med en blanding af en tredjedel husholdningssprit og to tredjedele vand. Det dræber overvintrende insekter, svampesporer og insektæg.

7. Så mistelten. Mange drømmer om en mistelten i haven. Du kan let så en mistelten selv - men først i april.

Det er bedst at plukke frøene direkte på planten, når de skal sås, og så presse dem ud på det nye værtstræ.

Foto: Shutterstock

8. Spar på saltet på stier tæt på bede med planter. Planter er ikke glade for smeltevand med salt. Brug i stedet grus.

Læs også: Grus, salt og alternative tømidler mod sne og is

9. Dæk særligt frostsarte planter med grangrene eller vintermåtter, hvis du ikke allerede har gjort det. I januar og februar kan kolde østenvinde svide dine planter.

10. Så kuldekimere. De kan kun spire ved lave, skiftende temperaturer.

En del stauder som påskeklokker, primula, lupin og violfrøstjerner skal have kulde for at kunne spire.

