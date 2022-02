10 gode råd til haven i februar

Der er masser, du kan lave i haven i februar. Læs fx, hvordan du kan hjælpe bierne med bestøvning, hvad du kan gøre nu for at slippe for mos i græsplænen, og hvad du skal vande nu

1. Vand med gødningsvand

I februar kan du begynde at gøde dine stueplanter og planter, der står i rum med temperaturer over 5-7 grader, fx udestuer, orangerier og vinterhaver, planter med gødning igen. I takt med, at dagslængden forøges, og planterne kommer i vækst, sættes dosis langsomt op til normal.

Vand med en flydende gødning og mikrogødning, så skal du ikke tænke på koncentrationen, hvis du følger vejledningen.

2. Hjælp med bestøvning

Abrikoser, nektariner og ferskner kan i milde perioder blomstre i drivhuset sidst i februar. Da kan du hjælpe bierne (hvis der er nogen) med bestøvning. Tag en fin pensel og drej den rundt i den udsprungne blomst, så der overføres støv fra støvdragerne til støvfanget.

På den måde bliver blomsterne bestøvet og giver frugt.

Læs også: Nyttedyr i haven

3. Sæt hårdføre planter i drivhuset

Sidst i februar kan lidt mere hårdføre planter, som fx nerie, oliven, laurbær og palmer, placeres i et uopvarmet drivhus, hvis der ikke er dagsfrost. Hav altid aviser og bobleplast til at dække planterne om natten.

4. Start tidlige rabarber i drivhuset

Hvis jorden ikke er dybfrossen, kan du prøve at grave 1-2 blokke rabarber op og plante dem i en spand og sætte dem ind i drivhuset. På den måde kan du få meget tidlige rabarber.

Foto: Shutterstock

Det samme kan du gøre med krydderurter og jordbærplanter. Senere på året kan de plantes ud i haven igen.

5. Beskær buske - og lad grenene blomstre indendørs

Almindelige, blomstrende buske som forsythia, dronningebusk, syren, uægte jasmin, stjernetop og ildtorn kan med fordel beskæres nu.

Brug et ørnenæb, og fjern altid de ældste skud først og altid helt nede ved jorden. Mange af de afklippede grene kan du få til at blomstre indendørs. Husk, at almindelige roser først skal beskæres til april.

Foto: Shutterstock

Læs også: 10 gode råd om beskæring af træer og buske

6. Bekæmp mos i græsplænen med kalk i februar

Meget mos i græsplænen kan skyldes, at græsplænens pH-værdi er for lav (sur). Græs trives bedst ved en pH-værdi på ca. 7, så er den omkring 6-6,5, kan du med stor fordel strø 10 kilo granuleret kalk pr. 100 m2 græsplæne ud nu.

Hvis du også giver plænen 3 kilo NPK-gødning pr. 100 m2 i april, vil du få en meget bedre og smukkere græsplæne. Du kan måle pH-værdien ved hjælp af lakmuspapir eller med et særligt måleudstyr, som kan købes i plantecentre m.m.

7. Læg kartofler til spiring

Læg dine kartofler til forspiring i et frostfrit drivhus. Læg kartoflerne i spande med jord, når der er gode spirer. På den måde kan du få kartofler meget tidligt.

Foto: Finn Frandsen

Læs også: Sådan dyrker du dine egne kartofler

8. Lav nye planter med stiklinger

Februar er også en god måned at fremstille nye planter ved stiklinger. Stik stiklingerne i god pottejord, og sæt en plastpose over. Fjern plastposen nogle timer om dagen, så undgå du lettere svampesygdomme.

Plant ud, når du kan se de første rødder på stiklingerne. Det kan du se ved forsigtigt at løfte stiklingerne op.

9. Gå ikke på græsplænen i frostvejr

Undgå at gå på græsplænen, hvis den er frossen uden at være dækket af sne. Græsplanterne har ikke godt af at blive trykket i frostvejr. Det kan give synlige skader på græsplænen senere på foråret.

Foto: Claus Bonnerup

10. Send plæneklipperen til eftersyn

Hvis din plæneklipper trænger til et eftersyn, så send den til reparatøren nu. Lidt senere er der altid ventetid. Det er altid en fornøjelse at tage græsklipperen frem i april til den første slåning og vide, at maskinen er i orden.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

--------- SPLIT ELEMENT ---------