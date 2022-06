10 gode råd til haven i juni

Juni er en af de måneder, hvor der mestendels blot skal finjusteres lidt i haven.

Nip, klip, knib og fjern de uønskede nye skud og de visne planter. Men husk også at give plænen og hækken en tur en gang i mellem - og få så hyppet de kartofler!

Her er 10 punkter til to do-listen for den kommende måned i det grønne.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

1. Slå græsplænen en gang om ugen

Har du en traditionel græsplæne, skal du klippe græsset en gang om ugen med en klippehøjde på 2-3 cm. Gød med en plænegødning før udsigt til regn, så holder du plænen i god vækst og reducerer risikoen for mos i græsplænen.

Fjern ujævnheder i græsplænen med et 1-2 cm tykt lag topdressing bestående af kompost og grus - 50 procent af hver.

Du kan også lade græsset gro udvalgte steder og skabe lidt bedre vilkår for dyr og insekter.

2. Klip din løvfældende hæk i juni

Klip løvfældende hække som bøg og lærk i juni. Husk altid at kigge efter, om der er fuglereder i hækken, inden du klipper.

Liguster og tjørn kan også klippes i juni, men vent gerne til de er afblomstret. Hækkenes blomster er en stor fødekilde til bl.a. bier.

Vent med klippe stedsegrønne hække (taks, buksbom og thuja) til august-september, medmindre du ikke nåede at klippe dem sidste år - ellers kan du klippe dem i begyndelsen af juni.

Foto: Finn Frandsen

3. Fjern nye skud på frugttræerne og tynd ud

Hvis du fjerner nye skud på dine frugttræer, koncentreres væksten i de blivende og frugtbærende skud og dermed i de endelige frugter.

Tynd ud i frugterne, hvis der er mange frugter på blomme-, æble- og pæretræerne. Der skal være ca. en håndbredde mellem frugterne - det giver frugterne plads og ekstra næring til at vokse sig større.

Læs også: Sådan får du mest ud af dit æbletræ

4. Nip visne blomster på rhododendron-planterne af

Når du nipper de visne blomster af på dine rhododendron, kommer der kraftige skud og ligeså mange blomster til næste år. Nip eller klip også de visne hoveder på sommerblomsterne

Er der mange gule blade, så giv hver plante 20 gram svovlsur ammoniak eller omplant i en kølig periode med rigelig spagnum.

5. Knib skud af vinplanter

Uanset, om dine vinplanter står udenfor i haven eller i drivhus, bør du knibe skuddene af. Når der er afsat drueklaser, knibes skuddet over efter det andet blad efter klasen.

Derved bliver vindrueklaserne større og får en bedre kvalitet. På friland bør der være ca. 20-25 cm mellem klaserne, i drivhus kan de være lidt tættere på hinanden.

6. Fjern skuddene i bladhjørnerne på tomatplanter

Fjern skuddene i bladhjørnerne (de små skud ved stænglen) på dine tomatplanter.

Ryst planterne, når de gule blomster står i fuldt flor, så falder der pollen fra støvdragerne ned på støvfanget, og derved bestøver flere bier tomatblomsterne, så du får flere tomater.

Nu er det blevet tid til at fjerne de små skud ved stænglen på dine tomatplanter. Foto: Stuart McIntyre, Videncentret Bolius

Læs også: Tomater i drivhus: Sådan dyrker du dine egne tomatplanter

7. Brug gødning i vandet

Hver gang du vander i drivhuset og krukkerne udenfor, er det en god idé at bruge gødning i vandet - så sikrer du, at dine planter får de næringsstoffer (fx mangan, bor og magnensium), de har behov for. Brug en flydende gødning med mikronæring (det står typisk '+Mikronæring' udenpå).

8. Hyp kartoflerne

Hyp jorden op omkring dine kartoffelplanter - det giver flere kartofler og ingen grønne kartofler, som er giftige. Den grønne farve indeholder giftstoffet solanin (et alkaloid), der dannes automatisk, når knoldene er i dagslys.

Opbevar kartoflerne mørkt, når de er gravet op.

Læs også: Sådan bekæmper du ukrudt i haven

9. Kultivér jorden i køkkenhaven

Brug en kultivator til at kultivere jorden i køkkenhaven - det fjerner ukrudt og giver en løs jord, som regnen lettere kan trænge ned i.

En kultivator er et haveredskab med 3 eller 5 tænder, som river jorden op, når den trækkes igennem jorden. Du kan også nøjes med at hakke ukrudtet væk, inden det bliver for stort, med et hakkejern.

10. Lug ukrudt løbende

Lug ukrudt mindst en gang om ugen, så holder du det bedst nede. Fjern ukrudtet med hænderne eller brug en gravegreb eller cirkelhakke.

Kilder: Videncentret Bolius

Hvis du har grønne fingre eller trænger til en udfordring, og nyder du gerne et glas vin eller to, så skal du læse med her om Karin, der producerer dansk luksusvin på sin vingård på Fejø.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

--------- SPLIT ELEMENT ---------