10 gode råd til haven i november

November er en rigtig god måned at plante i. Læs, hvad du kan plante, og hvad du ellers kan gøre i haven i november

Nok er vi i den elvte måned, men det er ikke helt tid til at lukke ned for havearbejdet endnu. Så på med træskoene og ud i den friske luft med dig.

Også selv om det er koldt, gråt og vådt. Du bliver glad for det, når foråret kommer!

1. Plant barrodsplanter, løvfældende træer og buske

Barrodede planter er ofte hækplanter, buske og roser uden jordklump eller potte. Barrodsplanter skal plantes, når planterne er gået i hvile og kan plantes fra november og i det meget tidlige forår.

Du kan også plante løvfældende træer og buske på klump.

Plant på dage, hvor det ikke regner, og jorden ikke er alt for pløret - det ødelægger nemlig jordens såkaldte krummestruktur.

2. Opbind nyplantede træer og buske

Nyplantede, større træer bør opbindes de første par år efter plantning, indtil rødderne er udviklet. Placér 2-3 stolper omkring træet og bind med enten brede gummibånd eller sækkelærred.

Træet skal stadig kunne give sig lidt til siderne, for ellers kan de fastgjorte stolper gøre, at rødderne ikke udvikler sig, og så vil træet vælte når de fjernes.

Støtteopbind også buske og træer med svage grensæt, så de bedre kan modstå evt. snetryk

Tilbageskær roser med meget lange grene med maksimalt en tredjedel, så de ikke sejler rundt og bliver rodløse.

3. Lav en slutspurt i haven

Riv de sidste blade ind under buske og træer, så de kan blive en god vinterbolig for pindsvin, fjern ukrudt i bede og pak de sidste havemøbler og andet inventar sammen for vinteren.

4. Opbevar frugt og grønt i kasser

Opbevar plukkede æbler og pærer og opgravede grøntsager som kartofler, gulerødder og selleri i kasser med god ventilation på et tørt og frostfrit sted.

Fjern løbende dårlige frugter fra kasserne, da de ellers vil 'smitte' de andre frugter.

5. Fjern plantesygdomme og insektæg i drivhuset

Fjern gammelt materiale som visne planterester og blade fra vindruer, nektarin, abrikos og andre frugter. Vask drivhuset ned i sæbevand, fx brun sæbe.

Specielt, hvis huset også anvendes til vinteropbevaring af andre planter, er det vigtigt med en nedvaskning for at undgå, at plantesygdomme smitter.

6. Dæk stauder til

Dæk stauder, der ikke kan tåle frost, fx mammutblad, Kleopatras nål, raketblomst, udplantede skærmliljer, træpæon, syrisk rose, visse hortensier.

Læg et lag løse blade på 20-40 cm omkring planterne og stik grangrene op omkring planten til at holde på bladene og danne en slags tippi. Fjern bladene igen til foråret.

Halmmåtter er et andet godt dækmateriale til de større planter.

Træer, der de 3-5 første år efter plantning kan være frostfølsomme, fx mammuttræer, bør vinterdækkes med grangrene eller halmmåtter omkring træet, indtil det er vokset til og har tilvendet sig klimaet.

7. Spred halvfærdig kompost ud

Læg halvomsat kompost på bar jord i fx køkkenhaven, hvor den nedbrydes, så den er næsten fuld ud omsat til foråret. Vent med at lægge omsat kompost ud til foråret da næringstofferne frigives med det samme til glæde for planterne.

Dog kan du udlægge færdig kompost under buske og træer og langs hække, hvis du har for meget.

Undgå 'forkert kompost' (kogte grøntsager og kød), da det kan tiltrække rotter.

8. Læg forårsløg

Læg forårsløg, hvis du ikke har gjort det endnu. Strø organisk eller uorganisk gødning, fx 20-30 gram NPK-gødning pr. kvadratmeter, ud de steder, hvor der er løg. Det giver større blomster og planter.

9. Grav porrer op

Grav porrer op og placér dem i en rende, der dækkes med blade. Så er de nemme at hive op, når jorden er frossen.

10. Plant planter i potter og krukker

Plant stedsegrønne planter i potter, kummer eller krukker på altanen eller terrassen eller ved hoveddøren.

Plant fx formklippet taks og buskbom, dværg kristtorn, skimmia, stentaks eller andre vintergrønne planter som hjortetungebregne og japansk star. På den måde får du et frodigt, grønt nærmiljø hele vinteren.

