10 råd mod indbrud i julen

Juledagene er den tid på året, hvor der sker absolut flest indbrud. Se 10 ting du kan gøre for at undgå, at dit hus bliver udsat for indbrud i juledagene

1. Få naboen til at holde øje i julen

Tyvene bryder sig ikke om, at nogen ser dem, så hjælp mellem naboer er et af de mest effektive midler til at undgå indbrud. Bed din nabo:

parkere sin bil i din indkørsel, hvis du ikke er hjemme.

tømme postkassen.

sætte fodspor i sneen omkring dit hus, hvis der er faldet sne og rydde indkørsel og fortov for sne.

gå en tur forbi dit hus om aftenen efter julemaden.

lægge affald i din skraldespand.

2. Bliver nabohjælper

Den gamle Nabohjælp-ordning er genopstået i en ny digitaliseret udgave, der gør det let at mobilisere dine naboer til at holde øje med dit hus, når du er væk.

Foto: Mathias Christensen

Opret en profil på nabohjælp.dk og inviter dine naboer til at være med i dit netværk. Herefter kan du hurtigt give naboerne besked, når du har behov for, at de holder øje med dit hus. På samme måde står du selv til rådighed, når de er væk.

3. Tænd lys og musik og slå ringeklokken fra

Med lys og musik tændt, virker det som om, der er nogen hjemme i dit hus. Brug tænd-sluk ure, så det ser naturligt ud.

Tyve kan godt finde på at ringe på døren for at tjekke, om du er hjemme. Derfor kan det være en god idé at slå ringeklokken fra. Det kan gøre tyven usikker.

4. Få en gøende alarm

En gøende hund er effektiv mod tyve. Har du en hund, er det en god idé at lade den blive hjemme juleaften.

Har du ikke, kan du købe en alarm, der lyder som en gøende hund og som aktiveres, hvis nogen kommer tæt på døren.

Foto: Shutterstock

5. Kig ind ad dine vinduer før jul

Gå en runde, inden du tager på juelferie, og kig ind af dine vinduer, så du kan se, hvad tyven ser. Fjern alt af værdi, så det ikke er synligt.

6. Undgå at trække gardinerne for

Gardiner eller persienner trukket for er et tydeligt signal om, at her er ingen hjemme.

Lad der være åbent, så tyven også kan se, at der ikke er noget af nævneværdig værdi at stjæle. Så er der større chance for, at han går videre.

7. Forsink tyven ved døre og vinduer

Tyvene bryder sig ikke om at bruge tid på at komme ind i huset - så går de hellere videre til et andet hus. Derfor er det en god idé at:

montere vindueslåse eller sikringsbeslag.

tjekke listerne på vinduerne og sørge for, at de ikke er rådne eller nemme at fjerne.

have 2 låse på hoveddøren og lås på terrassedøren. Det gør det sværere at slæbe af sted med fladskærmen eller designerstolen, der kan være vanskelig at få ud gennem vinduet.

8. Sæt en bevægelsessensor på din udendørs belysning

Sæt en bevægelsessensor på din udendørs belysning - både foran og bagved huset - så lyset automatisk tændes, hvis en ubuden gæst lister sig ind på grunden.

Foto: Shutterstock

9. Følg huset med mobilen

En populær installation de seneste år er kameraer, der automatisk optager, hvis nogen kommer ind i et rum, hvor alarmen er slået til.

De nyeste modeller kan også sende billeder direkte til din mobiltelefon, så du kan se, at der er en tyv i huset. På den måde kan du ringe til politiet med det samme.

10. Lås skuret

Haveredskaber, værktøj og stige kan bruges af tyven til at bryde ind i din bolig. Lås dem derfor ind i et skur eller lignende. Brug en solid hængelås til skuret.

