10 ting, du IKKE skal gøre i haven om sommeren

Det er ikke alt havearbejde, som din have har godt af om sommeren, eller som du behøver at bruge tid på. Læs, hvad du absolut ikke skal gøre i haven lige nu

Der er masser af ting at tage sig til som haveejer. Men i løbet af din sommerferie er der ingen grund til at få dårlig samvittighed over at lade have være have.

Faktisk er der flere typer havearbejder, du helt bør afholde dig fra i tiden fra den 1. juli og frem til omkring midten af august. Her får du tidligere slotsgartner John Henriksens 10 råd til, hvad du skal afholde dig fra.

1. Plant ikke nye planter i sommerperioden, hvis du ikke har mulighed for at vande og tjekke jordfugtigheden hele tiden.

Det gælder også for omplantning, da både nye planter og omplantede planter kræver masser af vand, så rødderne ikke udtørrer.

2. Foryng ikke hækken. Du bør ikke tilbagebeskære din hæk om sommeren, det skal du gøre allerede i det tidligere forår omkring marts. At tilbagebeskære er at skære grenene kraftigt tilbage, på en gammel hæk betyder det, at du fx skærer den 25 cm ind i begge sider og samtidig ned i højden.

Arkivfoto: Finn Frandsen

Når du klipper din hæk, er det den årlige tilvækst, du klipper væk, så hækken holdes i nogenlunde samme størrelse. Du kan normalt godt klippe hækken i juli.

3. Beskær ikke formklippede træer som taks og buksbom i juli. De har bedst af at blive klippet/beskåret i august.

4. Vent med at så græs til sidst i august. Græsfrø spirer bedst, når jorden er let fugtig, og temperaturen er over 10 grader. Det bedste tidspunkt at så græs er i august/september, hvor jorden er varm efter sommeren, og hvor det ofte regner, så jorden ikke tørrer ud.

5. Slå ikke græsset, hvis det er helt gult - vent, indtil det igen begynder at vokse og bliver grønt. Slid ikke en tør græsplæne for meget med fx boldspil.

6. Vand ikke græsplænen - det er ikke nødvendigt, græsset skal nok komme sig efter sommeren, evt skal du hjælpe den lidt på vej til den tid. Er du begyndt med at vande plænen, skal du dog fortsætte.

Arkivfoto: Eva Rosenqvist/Ritzau Scanpix

7. Stil ikke krukker og potter på det sted i haven, hvor der er mest sol. På grund af den begrænsede mængde jord i krukkerne vil de udtørre meget hurtigt, og i små potter og krukker er en daglig vanding ikke nok, hvis de står i høj sol.

8. Plant ikke nye jordbærplanter midt på sommeren - det bedste tidspunkt er ca. den 15. august eller så hurtigt som muligt efter denne dato. Det giver et større udbytte af bær, end hvis du planter om foråret.

Jordbærplanter skal plantes den 15. august eller hurtigst muligt efter. Foto: Rasmus Bjørnholdt Sørensen, Videncentret Bolius

9. Luk ikke vinduerne helt i drivhuset, da temperaturen bliver alt for høj. De fleste planter tager skade under for høje temperaturer, og risikoen for svampesygdomme forøges.

10. Vand ikke planter i haven om dagen. Vandet fordamper, inden det kommer ned til rødderne. Hvis du skal vande, så vent til om aftenen og anvend et vandingsspyd, så vandet kommer ned til rødderne.

Kilde: Videncentret Bolius



