10 tips til at få buketten til at holde længere i vasen

Blomsterbuketter kan hurtigt blive kedelige, og blomsterne kan visne og gå ud, hvis du bare lader dem stå.

Til gengæld kan du få dem til at være flottere i længere tid og holde længere, hvis du har fået eller skal give en buket til for eksempel valentinsdag, Mors dag eller som værtindegave.

Her er 10 råd, der kan få din buket til at holde lidt længere.

1) Vask vasen grundigt

For at forlænge holdbarheden på din blomsterbuket, skal vasen være ren og fri for bakterier. Sørg for at vaske den grundigt af, gerne med noget bakteriedræbende i opvaskevandet, for eksempel en lille smule klorin.

Det er en god idé at vaske vasen af, hver gang du skifter vand.

2) Fjern de nederste blade i din blomsterbuket

Blade rådner under vand og afgiver bakterier. Derfor bør du fjerne de nederste blade på stilkene, inden du sætter blomsterne i vand. Du behøver ikke fjerne torne på roserne.

Bedst i buketter Hvilke blomster holder sig bedst i en buket? Nelliker, krysantemum, gerbera, fresia, nerine og ornithogalum. Hvilke blomster holder ikke så længe i en buket? Lathyrus/ærteblomster, franske anemoner, tulipaner og iris.

3) Giv stilkene et langt skråsnit med en skarp kniv

Giv blomsterstilkene et langt skråsnit med en skarp kniv, hvis blomsterbutikken ikke har gjort det. Det giver blomsterne mulighed for at suge tilstrækkeligt vand.

Hvis du bruger en saks, risikerer du at klemme de små ledningsstrenge i stilken sammen.

Hovedreglen er derfor, at det, der kan snittes, bør snittes med en kniv, der er ren og fri for bakterier.

De hårde, træagtige stilke kan du klippe med en god grensaks.

4) Vælg de blomster, der er i sæson

Det er efterhånden muligt at få mange forskellige sorter af blomster året rundt, men ligesom med for eksempel frugt og grøntsager er resultatet bedre, når de er i sæson.

Hvis det ikke er den rigtige sæson, bliver de produceret på en måde, der er hårdere for dem. Derfor har de blomster, der hører til årstiden, den bedste holdbarhed. Det er samtidigt mere bæredygtigt at vælge de blomster, der er i sæson.

Hvornår er de forskellige blomstersorter i sæson? Sommerhalvåret: Krysantemum, roser og bonderoser, solsikker, dahlia, latyrus/ærteblomst, bærbuske og gyldenris. Vinterhalvåret: Tulipaner, hyacinter, franske anemoner, ranunkler og syrener.

5) Stil vinterblomster i koldt vand og sommerblomster i varmt

Sommerblomster som roser, krysantemum og solsikker trives bedst i varmt vand på ca. 60 grader. Det varme vand hjælper blomsterne med at springe ud og stå flot. Giv dem varmt vand igen, når du skrifter vandet.

Vinterblomster som tulipaner, hyacinter og franske anemoner trives bedst i koldt vand med en temperatur på ca. 15 grader.

Krysantemum og andre sommerblomster har det allerbedst i varmt vand. Foto: Shutterstock

6) Skift vandet i vasen dagligt

Blomster er levende og arbejder hele tiden med vandet. Hvis du ikke har tilsat holdbarhedsmiddel i vasen, kan du med fordel skifte vandet en gang om dagen - det giver blomsterne en frisk start.

7) … eller tilsæt holdbarhedsmiddel til vandet

Hvis du ikke har mulighed for at skifte vandet hver dag, kan du tilsætte det holdbarhedsmiddel, du ofte får med i en lille pose - blomsternæring til buketter, kaldes det også.

Pulveret opløses i blomstervandet og giver næring, mens det virker bakteriehæmmende. Holdbarhedsmidlet holder fire til fem dage, hvorefter det virker bedre at skifte til rent vand.

Du får samme effekt med et bakteriehæmmende holdbarhedsmiddel, som hvis du skifter vandet dagligt.

Kan jeg selv lave et holdbarhedsmiddel? Der er mange husråd til hjemmelavet holdbarhedsmiddel, men der findes ikke vidundermidler. Du kan dog prøve at tilsætte lidt sukker i blomstervandet - det giver næring til blomsterne, men det er ikke bakteriehæmmende. Sukker kan muligvis forlænge din bukets holdbarhed, hvis du kombinerer det med at vaske vasen ren for bakterier og skifte vandet dagligt.

8) Placer ikke din buket i træk eller direkte sol

Direkte sol vil få din blomsterbuket til at springe hurtigere ud og holde i kortere tid. Det samme gælder, hvis du placerer buketten andre varme steder som for eksempel tæt på gulvvarme og radiatorer.

Vær også opmærksom på, at blomster ikke kan lide at stå i træk og tager skade, hvis de står foran et åbent vindue i kold luft.

9) Opbevar blomsterne køligt i nattetimerne

Blomster går hurtigere til i en lun stue, så stil dem et køligt sted i nattetimerne, og hvis du tager hjemmefra. Pas dog på, de ikke får frost.

10) Undgå frisk frugt i samme rum som blomsterne

Frisk frugt udskiller stoffet ethylen, der medvirker til deres modning. Stoffet har samme indvirkning på blomsterne og vil derfor modarbejde holdbarheden.

