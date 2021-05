3 overraskende ting, du kan bruge som gødning i haven

Dine planter har brug for gode næringsstoffer til at vokse - men har du prøvet at gøde dem med bananer? Læs hvordan her

Når du skal så og plante alt fra kartofler og asparges til blomster og buske, er det vigtigt at give dine planter en hjælpende hånd med gødning. Det er nemlig med til at give dine planter de mineraler og næringsstoffer, der skal til for, at de vokser og bliver sunde.

Det gode råd er at blande gødning i jorden, inden du sår dine planter - og så kan du gøde løbende hen over sæsonen, alt efter hvor meget dine enkelte afgrøder har brug for.

Du kan købe både kunstig og organisk gødning i de fleste byggemarkeder, men rent faktisk kan du også finde flere ting fra naturen, som kan give dine planter de næringsstoffer, de har brug for.

Hvornår skal du gøde haven? Du får de sundeste afgrøder, hvis du starter med at gøde din have om foråret, inden du sår og planter. Vend gødningen i jorden, før du sætter dine afgrøder.

Nogle planter og afgrøder har også brug for at blive gødet løbende hen over sommeren. Det gælder bl.a. bærbuske, sommerblomster og roser.

Læg gødningen i området rundt om planterne, så siver det ned i jorden. Husk, den ikke må ligge for tæt på planterne, da de så kan blive svedet.

Tang fra stranden

De færreste er nok klar over, at den bølgede tang, vi finder i vandkanten, har næringsstoffer og mineraler, som også er gode i køkkenhaven.

Nogle af vores mest almindelige afgrøder som kål og asparges kommer nemlig oprindeligt fra stranden, og derfor kan de godt tåle den salt, der er i tangen. Du kan også bruge tang som gødning til dine øvrige planter - her er det bare vigtigt, at du skyller tangen først.

Du kan enten vende tang i jorden om foråret, inden du sætter dine planter - eller lægge tangen rundt om planterne på jorden i løbet af sæsonen, så bliver strandplanten automatisk nedbrudt.

Tang kan bruges direkte som gødning til fx kål og asparges. Du kan også bruge tang til andre planter, men husk at skylle tangen først. Foto: Kim Gregersen

Du kan også sætte ekstra skub i din kompost ved at smide tangen oven i bunken af kartoffelskræller og andet organisk materiale - tang sætter nemlig gang i nedbrydning af de andre elementer i komposten. Husk dog at vande tangen igennem først, da ikke alle planter kan tåle saltet.

Inden du går på jagt på stranden, så husk, at du ikke må samle for meget tang - kun, hvad du kan have med i en bærepose.

Knuste æggeskaller

Du kan også få dine planter til at vokse bedre, hvis du tilfører knuste æggeskaller til jorden.

De hvide skaller indeholder nemlig kalk, og det er en del af planternes nødvendige mineraler. Brug dog ikke æggeskaller til surbundsplanter som rhododendron, bregner og primula.

Du kan også bruge æggeskaller til at forbedre jorden - skallerne giver nemlig en løsere og bedre jordstruktur, og så kan rødderne bedre vokse og vandet bedre sive ned i jorden. Skyl først æggeskallerne, så hviden er væk. Knus derefter skallerne og vend dem i jorden omkring planterne.

Bananskræller

Brug bananskræller til at gøde dine planter. Bananskræller indeholder nemlig kalium, fosfat og forskellige næringsstoffer og er derfor en slags rundgødning til dine planter.

Det skal dog være usprøjtede bananer, fx økologiske bananer. Sprøjtemidler kan nemlig nedsætte nedbrydningsprocessen af skrællerne og tilføje uhensigtsmæssige ting til jorden.

Klip bananskrællerne i små stykker og grav dem ned i jorden - så sker nedbrydningen af skrællerne hurtigere.

