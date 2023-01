4 gode grunde til at tage et koldt brusebad

Et koldt brusebad kan give velvære, være smertelindrende, og så koster det mindre. Læs, hvorfor det kan være en fordel at bade i koldt vand

At skrue ned for temperaturen, når du tager et brusebad, kan være en rigtig god idé.

Du sparer både penge på vand- og varmeregningen, samtidig med at et koldt brusebad kan have en effekt på sundheden.

Tager du et koldt brusebad, er det dog som regel ikke koldere end 10 grader, og derfor skal du stå under bruseren i mindst et minut for, at det er godt for sundheden.

Her er fire fordele ved at tage et koldt bad:

1. Varme og velvære

Det kolde gys udsætter din krop for en kortvarig, men ret voldsom stresspåvirkning, som sender alarmstoffer ud i hjerne og krop som adrenalin, binyrebarkhormoner, humørstoffet serotonin og beta-endorfiner, der dæmper smerter og stress.

Det betyder, at når du lukker for det kolde vand igen, så oplever du en afslappet varmefølelse, når blodet vender tilbage til hud og muskler. Det kan give dig en velværefølelse i hele kroppen i flere timer bagefter.

Det er det samme, som du vil opleve i endnu højere grad, hvis du vinterbader eller tager en tur i det kolde bassin i en svømmehal.

2. Smertelindrende

Er du gigtramt, har ømme muskler eller en betændelsestilstand i kroppen, kan du opleve, at smerten lindres, fordi det kolde vand virker som et koldt omslag.

3. Andre sundhedseffekter

Styrkelse af immunforsvaret, øget fedtforbrænding, forbedret funktion ift. blodsukker- og insulinproduktion, forebyggelse af hjerteproblemer og diabetes, forbedring af din søvn, mere glans og fugt til hud og hår og opstramning af huden er nogle af de mange andre effekter, et koldt brusebad - og måske især vinterbadning - siges at have.

Hold ud! Det er sundt. Arkivfoto: Getty Creative

Forskningen er dog ikke entydig, og det er usikkert, hvilke sundhedseffekter der alene opnås badning i koldt vand.

For eksempel viser undersøgelser, at vinterbadere har færre sygedage og føler sig sundere, men forskerne ved ikke, hvad der kommer først: Er det sunde mennesker, der vinterbader, eller bliver man sundere af at vinterbade?

4. Lavere vandregning

Du kan spare penge på vand- og varmeregningen med et koldt brusebad. Hvor meget du kan spare afhænger af vandprisen, og hvilken opvarmningsform du har.

I gennemsnit er prisen for 1 liter koldt vand ca. 7,3 øre, mens varmt vand i gennemsnit koster 15 øre pr. liter, fordi du også skal betale for opvarmning af vandet. Så, hvis du tager et bad på fem minutter under en bruser, der giver 10 liter pr. minut, ser regnestykket sådan ud:

Koldt vand: 3,65 kr.

Varmt vand: 7,50 kr.

Det vil sige, at du sparer 3,85 kr. på at tage et koldt brusebad på fem minutter i stedet for et varmt. På et år bliver det til 1.405 kr. Har du gasfyr, er prisen for et varmt bad højere, end hvis du for eksempel har fjernvarme.

Det er selvfølgelig muligt at spare endnu mere, hvis I er flere i husstanden. De fleste vil desuden automatisk tage kortere bade, hvis vandet er koldt frem for varmt.

NB: Personer med alvorlig diabetes eller svækket kredsløb, der er hypersensitive over for kulde, eller som har alvorlige hjerteproblemer eller meget højt blodtryk, bør undgå kolde brusebade og vinterbadning.

Kilde: Videncentret Bolius



