5 overraskende ting du kan komme i kompostbunken

Ud over organisk affald som kartoffelskræller, æggeskaller og kaffegrums og almindeligt haveaffald er der en række ting, som også egner sig godt til at blive omdannet til næringsrig jord i havens kompostbunke.

Alt naturmateriale kan nemlig i princippet smides i kompostbunken, og det er godt for komposten, hvis den består af forskellige ting.

Det er nemlig med til at give diversitet og struktur til komposten - og dermed et bedre miljø for de mikroorganismer, der skal omsætte affaldet til jord. Tænk dog i at skabe en god balance mellem de ting, du lægger i komposten.

Smid dels små mængder på ad gangen, så det bedre kan komposteres, skab dels en god blanding af tørt og vådt affald.

Her er fem ting, du måske ikke lige havde overvejet at smide i komposten.

Læs også: Lav din egen super-kompost

1. Tøj

Din gamle trøje af naturmaterialer som uld, silke eller bomuld, kan du sagtens komme i kompostbunken, for det bliver nedbrudt på lige fod med andre naturmaterialer.

Du bør dog ikke bare smide hele trøjen oven på kartoffelskrællerne. Klip i stedet den gamle trøje i små stykker, så komposterer det bedre.

Det er også vigtigt, at tøjresterne ikke er farvet med andet end naturfarve. Og så skal du tjekke, at trøjen ikke også består af syntetisk materiale, for så dur det ikke.

2. Hår og negle

I den mere kuriøse afdeling kan du faktisk også smide hår og negle fra både dyr og mennesker på komposten, da det også er naturmateriale.

Foto: Mathilde Bech

Måske du ikke har lyst til at opsamle familiens hår og negle, men når du en gang imellem har redt hårene på hunden eller klippet dens kløer, så smid bare resterne i kompostbunken.

Læs også: Kan du bruge kompost fra genbrugspladsen i køkkenhaven?

3. Tang

Strandtang er rigtigt godt i en kompostbunke, da det formulder langsomt og indeholder nogle salte og næringsstoffer, som du ikke får fra almindeligt haveaffald.

Du må gerne hente en smule tang fra stranden - tommelfingerreglen er, at du må tage, hvad du kan have i en almindelig bærepose.

Husk at skylle tangen, inden du lægger det på komposten, så der ikke er for meget salt med.

4. Juledekorationen

Ubrændt ler, fx fra en gammel juledekoration, er også godt at smide i en kompostbunke. Lerpartiklerne er gode for formuldningen og er samtidig med til at give god struktur og dermed ilt i bunken.

Bare bræk leret i små stykker og læg det i komposten - det gør ikke noget, at leret er tørret ind, og grannet fra fx en juledekoration smider du også bare med.

5. Potteplanter

Gamle potteplanter, der har udtjent deres værnepligt, er også godt affald på komposten. Det kan fx være en urtepotte eller stueplante, der er visnet.

Foto: Bo Svane

Du kan bare smide hele planten på med jord, plantedele osv. Vær dog opmærksom på, om potteplanten er gået ud på grund af sygdom - for så vil du ikke have den i komposten.

Læs også: Her kan du få gratis kompost fra genbrugspladsen

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Fakta om Bolius Videncentret Bolius er ejet af Realdania.

Videncentret Bolius er ikke-kommercielt og sælger hverken produkter eller tjenester.

--------- SPLIT ELEMENT ---------