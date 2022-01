5 tegn på, at din bolig trænger til isolering

Kulde og træk, for høj varmeregning og kolde vægge er blandt tegnene på, at der er for lidt isolering i din bolig. Tjek de øvrige tegn, og hvad du gør, hvis du opdager dem

Det er langt fra alle danske boliger, der er isoleret godt nok, og dårlig isolering kan betyde, at:

Din varmeregning bliver alt for høj.

Du må døje med kulde og træk.

Der kan komme skimmelsvamp.

Her kan du se fem tegn på, at din bolig trænger til isolering. Ofte vil der være flere af de fem tegn, der gør sig gældende.

1) Høj varmeregning

Hvis din varmeregning er meget høj i forhold til sammenlignelige boliger, eller du har en fornemmelse af et for stort varmeforbrug, er det et tegn på, at din bolig ikke er godt nok isoleret.

Varmeregningen afhænger også meget af, hvilken opvarmningstype du har - varmepumper er typisk billige, mens et gammelt oliefyr er en af de dyreste måder at varme boligen op på.

Og naturligvis også, hvor høj en temperatur du har i huset, lejligheden eller sommerhuset.

Har din bolig en energimærkerapport, kan du i den se, hvilke bygningsdele der kan energiforbedres. Ellers kan du bestille rådgivning hos en energikonsulent.

Uanset, om der mangler isolering på loftet, i ydervæggen, eller varmerørene ikke er isoleret godt, vil du sænke varmeregningen ved at efterisolere.

2) Boligen er svær at varme op

Hvis din bolig er vanskelig at opvarme, er det et typisk tegn på, at der er for lidt isolering. Et hus taber typisk varme gennem ydervægge, tag, vinduer og gulv eller fundament.

Ved du ikke, hvor din bolig taber varme, så få undersøgt, hvilke steder, hvor der ingen eller kun lidt isolering er. Også her kan du bruge energimærkerapporten eller en energikonsulent. Begynd dér, hvor varmetabet er størst.

En kold bolig kan også skyldes for få radiatorer, eller at de er for små. Dermed vil varmen have svært ved at fordele sig tilstrækkeligt i hele rummet, og i områder kan det føles koldt.

3) Det er fodkoldt!

Hvis der er fodkoldt, er det nærmest en garanti på, at din bolig trænger til mere isolering. Hvis der ikke er isoleret nok under gulvet, vil det føles koldt, og der kan være træk langs gulvet. Og her kan der slippe rigtig meget varme ud.

Som tommelfingerregel trænger gulvet til at blive isoleret, hvis boligen er fra før 1979, isoleringslaget er mindre end 100 mm, og gulvet ikke allerede er blevet grundigt efterisoleret.

Hvis du skal installere gulvvarme eller renovere gulvet, er det en god idé at give det ekstra isolering ved samme lejlighed, da det kan være meget dyrt.

4) Kolde vægge

Hvis vægoverfladerne er kolde, kan du næsten være sikker på, at der er for lidt isolering i vægge og mure.

Du kan lægge din hånd på væggen i vinterhalvåret og mærke, om væggen er kold. Det behøver ikke at være hele væggen, men blot enkelte steder, der mangler isolering - såkaldte kuldebroer.

Typisk kan der også mangle isolering i hjørner og overgange mellem sokkel/væg og væg/loft.

Hvis væggene bliver sorte, dér hvor de er kolde, flere steder i vinterhalvåret, kan det bl.a. skyldes temperaturforskelle på grund af for lidt isolering.

Hvis der mangler isolering i vægge og mure, bør du efterisolere. Det er bedst at foretage udvendig efterisolering, og kun i særlige tilfælde kan du efterisolere husets ydervægge indefra.

5) Kulde og træk fra utætheder

Alle de steder, hvor ydervæggen brydes af fx et vindue, en dør eller lign, skal der isoleres og tætnes - ellers har kulden mulighed for at trænge ind.

Vind og kulde kan også trænge ind, hvis tætningslister i vinduer eller døre er nedslidte.

Du kan nemt undersøge, om der er tæt nok ved at holde en hånd - eller et stearinlys op til vinduet eller døren, når det blæser.

10 gode råd om efterisolering

Bedre isolering kan give dig en bedre komfort og mindre varmeregning, men det er vigtigt at gøre sin forberedelse, inden du begynder et isoleringsprojekt. Foto: Per Morten Abrahamsen/Videncentret Bolius

Når vi taler efterisolering, er det oplagt at kigge på energiforbrug og komforten i din bolig. Har du mindre end 175 mm isolering på loftet, træk fra vinduer, iskolde vægge eller andre gener, kan det give god mening at efterisolere.

Uanset hvad følger her 10 gode råd om, hvordan du sikrer, at din efterisolering ender med det ønskede resultat.

Har du overhovedet brug for at efterisolere, eller skal du ændre din adfærd? Har du over 20-21 grader i huset, kan du starte med at sænke temperaturen. En trøje og sutsko afhjælpe mange kuldegener. Har du for nylig fået lavet et energimærke, vil det være et godt sted at starte, da der her også er gode råd om isoleringstiltag, der kan betale sig på netop dit hus. Det mest effektive er at isolere der, hvor dit hus er utæt og dårligt isoleret. Her kan fx et termografikamera vise dig, hvor varmen fiser ud.

Foto: Jonathan Bjerg Møller Tag fat i isolerede områder først, og når du har styr på dem, kan du gribe fat i de områder, der er lavt eller slet ikke isolerede. Det nemmeste og billigste sted at starte vil altid være lettilgængelige steder som fx dit loft. Læg 200 mm ekstra isolering på loftet, hvis der kun er 100-150 mm i forvejen. Hvis du isolerer med mineraluld, bør der være en tæt dampspærre. Er dit hus ikke hulmursisoleret, så få det gjort. Det tjener sig selv hjem på lidt over to år, hvis huset i øvrigt ikke har efterisolering af betydning. Dine vinduer har stor betydning for din boligs isoleringsevne, og lavenergiruder kan øge komforten betydeligt. Er dine ruder 20 år eller yngre, kan det sjældent svare sig, men er ruderne ældre, kan det ofte betale sig.

Foto: Gorm Branderup En uafhængig energirådgiver kan hjælpe med at finde ud af, hvad du bør starte med, og beregne, hvilke energimæssige tiltag der bedst kan svare sig at gennemføre først. Det sikrer den bedste forrentning af dine penge. Du skal sikre dig, at arbejdet med isolering udføres korrekt, ellers kan der opstå problemer med fugt og kuldebroer. Fugt kan gøre stor skade på dit hus og yderligere forværre dit indeklima i form af skimmelsvamp. Bed en rådgiver vurdere, om det er nødvendigt at etablere ekstra ventilation i forbindelse med efterisolering for at undgå skimmel og fugt. Isolér tilgængelige varmerør, medmindre de varmer din kælder eller andre rum, der alligevel skal varmes, op. Det vil tjene sig selv hjem på et år, selv hvis du får professionel hjælp til opgaven.

