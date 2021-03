5 typiske fejl, når du indretter din bolig

1. Forkert belysning

Den helt klassiske fejl er, at vi ofte har for lidt eller forkert lys i boligen. Vi går måske op i at købe en flot lampe, men glemmer tit at tænke over, hvilke funktioner selve lyset skal understøtte.

Det betyder for eksempel, at vi over spisebordet måske placerer lampen, så den blænder os under måltidet. Eller at der ikke er en god læselampe ved lænestolen.

Her er det en god idé at lave en liste over behov og funktioner i hvert af boligens rum: Hvor er der hyggehjørner, hvor sidder du og arbejder, hvor læser du osv.

Tommelfingerreglen er at indrette med 3-5 lamper i en stue. Ud fra den liste kan du bedre planlægge, hvor du skal have hvilken slags belysning.

2. Spærrede gangbaner

Når vi indretter stue eller køkken, gør vi det ofte ud fra det behov, som rummet skal opfylde. Her skal være en spiseplads, eller her skal vi sidde og se fjernsyn. Men vi glemmer at tænke hverdagen ind, hvor vi jo faktisk bevæger os fra rum til rum.

Det betyder helt lavpraktisk, at mange glemmer at indrette med frie gangbaner fra rum til rum. Dermed skal børnene måske gå ind foran fjernsynet for at komme ind på deres værelser, eller de voksne går ind i sofa eller lænestol på vej ud i køkkenet.

Husk derfor at tænke over din konkrete hverdag, når du indretter boligen og få lavet frie gangbaner der, hvor familien bevæger sig mest - for eksempel fra køkken til stue, fra stue til badeværelse osv.



3. Forkert brug af tæpper

En tredje fejl handler om brug af tæpper i hjemmet. Igen glemmer rigtigt mange at tænke praktik ind, når de vælger, om boligen skal udsmykkes med tæpper eller ej.

Mange glemmer eksempelvis at lægge tæpper på de områder af gulvet, hvor de går eller leger meget. Det kan både forstyrre naboerne, men det er også dårligt for akustikken i selve rummet.

Derudover kommer mange til at lægge løse tæpper på gulvet i stedet for at fastgøre dem ordentligt med fx tape, og det kan være farligt, når børnene kommer løbende, eller de voksne skal gå hurtigt frem og tilbage mellem rummene.

4. Sofa eller reol op ad ydervæg

Vi er nok rigtigt mange, der altid placerer vores sofa eller reoler op ad ydervæggen, når vi indretter stuen. Men det kan betyde problemer med skimmelsvamp, hvis du stiller møblerne op mod en kold ydervæg.

Hvis du vil undgå problemet, så sørg for lidt plads mellem ydervæg og sofa eller reol - eller tænk i en anderledes indretning, hvor møblerne placeres ude i rummet eller op ad skillevæggene mod andre, opvarmede rum.

5. Tv foran vindue

Har din bolig store vinduespartier ud mod haven, kan det føles oplagt at placere dit tv eller computer foran vinduet, så du både kan nyde udsigt og tv-program.

Men her kan der opstå problemer med rent faktisk at se programmet på fladskærmen, fordi baggrundslyset udefra kan gøre det sværere at se, hvad der foregår på skærmen.

I stedet bør du placere fjernsynet i den mørkere del af rummet, fx op mod en bagvæg, og måske placere sofa og lænestol ude i rummet, så du både kan få udsyn og fjernsynshygge.

