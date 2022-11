Åbent vindue ved madlavning?

I de fleste tilfælde er det ikke nødvendigt at åbne vinduet, mens du laver mad.

Om du både skal bruge emhætte og åbne vinduet kommer an på mængden af radon i området, boligens placering samt din emhættes type, sugeevne og placering i forhold til vinduet og madlavningen.

Ved både at tænde emhætten og åbne vinduet, mens du laver mad, sikrer du, at der ikke opstår undertryk. Undertryk kan øge mængden af radon i din bolig.

Tænd altid emhætten ved madlavning

Det er vigtigt, at du tænder emhætten under madlavningen, da stegning og bagning ofte er de største årsager til partikeludledning i hjemmet. Det er ikke videnskabeligt sikkert, hvilken skade partiklerne gør, men det anbefales at undgå dem i så høj grad som muligt.

Derudover afgiver især kogning en stor mængde fugt, som kan danne dug og kondens på kølige flader, og dermed øge risikoen for skimmelsvamp.

Sørg derfor for, at pander og gryder er placeret lige under, hvor emhætten suger. Hvis emhættens sug ikke dækker de to forreste kogeplader ordentligt, er det bedst at bruge de bageste kogeplader.

Er åbent vindue og emhætte samtidig en god idé?

En emhætte med afkast til det fri er oftest nok til at fjerne damp og os fra madlavning. Du kan åbne vinduet for at undgå undertryk, dog ikke hvis vinduet er placeret lige ved emhættens afkast, da du så får osen ind i køkkenet igen.

Sørg for at undgå undertryk, hvis du bor i et område med meget radon, og din bolig er placeret i jordhøjde.

Har du en emhætte uden afkast, altså kun med et filter, bør du åbne vinduet samtidig, da en filteremhætte suger markant mindre damp og os end en emhætte med afkast. Og har du slet ikke en emhætte, bør du altid lufte ud med gennemtræk ved madlavning.

Arkivfoto: Sif Meincke

Madlavning med ventilationssystem

Har du et ventilationssystem med mekanisk ventilation er det ikke nødvendigt at åbne vinduet, når du laver mad. Her sørger anlægget selv for, at indeluften skiftes.

Det kan være en fordel at skrue op for ventilationsanlægget i køkkenet, når du laver mad, da der produceres meget fugt og os. Men normalt bør en velfungerende emhætte kunne klare udluftningen ifm. madlavningen.

Luft altid ud efter madlavning

Det er en god idé at åbne vinduet i køkkenet og andre vinduer, når du er færdig med at lave mad. så du får gennemtræk. Gennemtræk fjerner mados og lugten af mad, og sikrer dermed et bedre indeklima.

Generelt er det vigtigt at lufte ud med gennemtræk 3 gange dagligt, især i forbindelse med madlavning og rygning samt efter brug af stearinlys og bad.

Kilde: Videncentret Bolius

