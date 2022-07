Badning i Danmark: Her skal du være på vagt

De fleste er klar over, at man skal være varsom, når man bader ved de danske strande. Men ved du, hvilke farer du og dine kære skal være ekstra opmærksom på, når I drager ud i bølgen blå? Få ekspertens råd her

Sommer og sol er lig med strandture. Når vejrguderne tilsmiler vores lille land med temperaturer over 20 grader, valfarter mange danskere ud til kysterne for at få sig en dukkert. Men en dypper ved stranden er ikke kun forbundet med sjov og ballade.

'Kun en tåbe frygter ikke havet', lyder den populære talemåde, og havet er da også en stærk og utæmmelig naturkraft, som man ikke skal spøge med.

Helen Witt er risikovurderingskonsulent hos Trygfonden Kystlivredning, og hun mener sagtens, at en tur i vandet kan være en god og tryg oplevelse – så længe man tænker sig om.

- Jo flere folk, der kommer til vandet, jo større er risikoen for, at noget kan gå galt også. Vand er fantastisk, og vi skal nyde det, men vi skal også vide, hvad vi gør.

Annonce:

Vind og badedyr

Der er mange faktorer ved havet og stranden, man ikke selv er herre over, men Helen Witt mener godt, at man kan foretage sin egen form for 'mini-risikovurdering', når det gælder forholdene ved stranden. Blæser det meget? Hvilke flag har livredderne hejst?

- For det første kan man følge vores fem baderåd. Hvis man for eksempel ikke kan svømme, så skal man måske kun gå ud, hvor man kan bunde, og hvor vandet er roligt, siger hun og fortæller også, at vinden kan være en indikation af, om man skal være ekstra opmærksom. Og i den forbindelse skal man især holde sig for øje, om badedyr er en god idé.

- Man skal bruge sin sunde fornuft, før man går i vandet. Man skal både være opmærksom på, hvor dybt der er, og så skal man være opmærksom på, om der er pålandsvind eller fralandsvind. Ved fralandsvind er badedyr og luftmadrasser en rigtig dårlig idé.

Annonce:

Grunden til det er, at det stille vand snyder. Når vandet er stille, er det nemlig ofte, fordi der er fralandsvind. Det ser man ikke, når man er tæt på, og så kan man hurtigt flyde for langt ud på sit badedyr, hvis man ikke er opmærksom.

Huller i havbunden

En anden skjult fare er revlehuller, populært kaldet hestehuller, som er et hul i revlen, der laver en udadgående strøm. Helen Witt forklarer, at ved pålandsvind og masser af strøm kommer der en masse vand ind mod stranden, som også skal ud igen.

Vandet strømmer derfor ud gennem fordybningerne via en udadgående strøm. Og det er en strøm, man ikke kan kæmpe imod.

- Hvis man møder et revlehul og bliver taget af strømmen, så skal man svømme til siden, indtil revlehullet ikke er der længere, og derefter kan man svømme ind mod stranden, siger risikovurderingskonsulenten.

Stranden i sig selv skal man faktisk også være opmærksom på. Om det er en flad strand eller en stejl strand har nemlig også noget at sige i forhold til sikkerheden. Og her er der geografiske forskelle.

Annonce:

- Typisk er det sådan, at der er flere stejle strande på vestkysten. Her går man ud i vandet, og så står man hurtigt i vand til lårene. På østvendte strande eller fjorde går det langsommere med at blive dybt. Det betyder noget for, hvor meget vand og strøm der er, og hvor godt et greb, man har på bunden, fortæller Helen Witt.

Kig indad

I det hele taget mener hun, at vi skal passe på med at bilde os selv ind, at vi er bedre svømmere, end vi er. Det er ikke unormalt at overvurdere sine egne evner, og måske behøver man ikke svømme ud mod horisonten for at have det sjovt.

- Man kan også svømme parallelt med stranden, så man kan rejse sig op og gå ind, når man bliver træt. Man behøver ikke meget vanddybde for at kunne svømme. En meter er rigeligt plads til at kunne bevæge sine ben og arme.

Ifølge Helen Witt spiller vinden også ind i dette tilfælde. Hvis der er fralandsvind, kan man hurtigt føle, at man er en supersvømmer, når det går udad. Men når man skal ind igen, så klapper fælden.

Annonce:

- Så ligger man der med vinden og den udadgående strøm lige i ansigtet, når man skal svømme tilbage, og så skal man altså svømme ekstra til, formaner hun.

Nyd det

Tommelfingerreglen er at bruge sin sunde fornuft og læse omgivelserne. Man kommer langt med at være forsigtig og respektfuld overfor havet, men det må endelig ikke afskrække folk fra at hoppe i bølgen blå.

Det går nemlig kun rigtig galt i meget få tilfælde. Trygfondens tal fra 2020 viser, at 54 mennesker mistede livet i en drukneulykke, men det tal dækker også over drukneulykker i for eksempel kanaler og havne. Ved strand og kyst er tallet 14.

- Tallene tyder på, at vi faktisk er gode til at være på vagt, når vi er ude i vandet for at bade, vurderer Helen Witt, og hun mener faktisk, at vi er heldige at være omgivet af så meget fantastisk vand i Danmark. Så med lidt sund fornuft og opmærksomhed, så er det bare at hoppe i badetøjet.

- Man skal huske at nyde det. Vi er så privilegerede med alt det vand, vi har, afslutter hun.