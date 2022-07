Når du uheldet er ude, og du ikke er i stand til at passe dit job, er det ikke ulykkesforsikringen, der dækker. I stedet kan du blive kompenseret for tabt arbejdsfortjeneste gennem en anden forsikring, som du især skal være opmærksom på, hvis du er selvstændig

Ekstra Bladet

Det kan være forvirrende at hitte rede i alle de forskellige forsikringer, og ofte bliver man først klogere, når skaden er sket. Her er det godt på forhånd at vide, at din ulykkesforsikring ikke dækker for tabt arbejdsfortjeneste. Også selvom det skulle være på grund af en ulykke.

- En ulykkesforsikring giver en engangserstatning for et ulykkestilfælde og er som sådan ikke relateret til arbejdssituationen, siger Karina Ransby, underdirektør i Forsikring & Pension.