Børnepsykolog: Dette er den bedste løsning for skilsmissebørn

Hvordan påvirker det egentlig et barn at flytte mellem forældrene hver anden uge? En børnepsykolog giver svaret

For abonnenter

Hver anden uge hos far - hver anden uge hos mor. Sådan er løsningen for mange skilsmissebørn.

Men hvad er egentlig den bedste løsning for de mange børn, der oplever, at mor og far går fra hinanden?