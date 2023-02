Boligeksperten: Sådan sikrer jeg mit hus mod vind og vejr

Kun i Ekstra Bladet

Lidt uden for Fredensborg midte bor boligeksperten Ole Vedsted-Jakobsen med sin kone og den toårige hund Sonja. Rundt om Ole Vedsted-Jakobsens hus er der åbne marker og store træer, og alt er som regel fredeligt og roligt - specielt om sommeren. Men når vinteren presser sig på, er netop Ole Vedsted-Jakobsens hus eksponeret for vind og vejr, og det kan til tider komme til at koste en reparation eller to.